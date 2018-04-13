«Дом.ru» и Amediateka приглашают в «Мир Дикого Запада»

В понедельник, 23 апреля в 30 городах, включая Ярославль, пройдет закрытый показ одного из самых популярных телевизионных сериалов «Мир Дикого Запада». Уникальную возможность в числе первых увидеть старт 2-го сезона на большом экране подарят телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.

В Ярославле показ соберет гостей в киноклубе «НЕФТЬ» (начало — в 19.30). Зрители станут участниками развлекательной программы, креативной фотосессии и розыгрыша подарков, после чего вновь попадут в тематический парк развлечений «Мир Дикого Запада». Вход на развлекательную программу свободный, на показ — только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в онлайн-викторине, которая пройдет в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» или в дополнительных розыгрышах партнеров в социальных сетях и популярных СМИ. Стать участником розыгрыша «Дом.ru» может любой пользователь, а подписчики сервиса Amediateka в сети оператора смогут получить специальные места. Итоги будут подводиться ежедневно до 20 апреля.

«Уже несколько лет «Дом.ru» в партнерстве с мировыми и российскими компаниями организует премьерные кинопоказы ожидаемых фильмов и сериалов и погружает своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами, знакомит с новинками мировой киноиндустрии. Мы уверены, что зрители оценят первую серию нового сезона «Мира Дикого Запада» и продолжат смотреть сериал в онлайн-сервисе «Amediateka», — отмечает директор ярославского филиала «Дом.ru» Василий Середа.

Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к онлайн-сервису за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru.

Информационным партнером показа выступает ведущий российский портал о кино «КиноПоиск».

*— Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль

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