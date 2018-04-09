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Дом культуры им. С. Зуева
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Дом культуры им. С. Зуева 

Ревизор.ru 32 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Начало строительства приурочили к юбилею революции и уже в августе 1929 года работы были завершены. Своё первое название «Клуб союза коммунальников имени товарища Зуева» здание получило в честь казнённого участника революции 1905 года, слесаря соседнего трамвайного парка Сергея Зуева.
Здание с большим зрительным залом, стильным остеклением фасада, малым залом и группой репетиционных клубных помещений отличается чёткой и компактной композицией. Эффектным образом архитектором решена винтовая лестница из фойе 1 этажа к зрительному залу, проходящая внутри стеклянного цилиндра.
Яркий образец конструктивизма, прошедший разруху войны, последующие перестройки, остаётся и по сей день действующим шедевром творчества знаменитого русского архитектора Ильи Голосова.
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