Власти Ростова отправили на доработку проект реконструкции Театрального спуска

Администрация Ростова учла результаты публичных слушаний по поводу реконструкции сгоревшего участка Театрального спуска. Виталий Кушнарев распорядился отправить на доработку проект внесения изменений в Генплан города. Соответствующее постановление за подписью главы Ростова было опубликовано на сайте горадминистрации.

Это связано с тем, что чиновники департамента архитектуры и градостроительства Ростова столкнулись с возмущением общественности и погорельцев. Проект реконструкции Театрального спуска департамент представил на публичных слушаниях, но в ответ получил шквал критики.

— По проекту, на Театральном спуске планируют построить школу и детский сад. Но я считаю, что этим просто пытаются отвлечь внимание, — рассказывал корреспонденту 161.ru депутат гордумы Ростова Анатолий Котляров . — В Кировском и Пролетарском районах школ и садов достаточно.

Также власти предложили построить на Театральном новый храм и лестницу к Дону. Однако, церквей в городе и так немало, а будущая лестница упирается в забор порта, вопрос о переносе которого так и не решен.

По мнению чиновников департамента архитектуры, Театральный спуск и улицу Береговую нужно связать бульваром. Он пройдет в границах переулков Чувашского и Краснофлотского — вся территория между этими двумя переулками станет пешеходной зоной. Сгоревшие дома и участки, которые находятся на этой территории, планируют выкупить у владельцев по рыночной стоимости в добровольно-принудительном порядке.