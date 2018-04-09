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Власти Ростова отправили на доработку проект реконструкции Театрального спуска
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Власти Ростова отправили на доработку проект реконструкции Театрального спуска 

161.ru 30 минут назад
Фото: 161.ru
Администрация Ростова учла результаты публичных слушаний по поводу реконструкции сгоревшего участка Театрального спуска. Виталий Кушнарев распорядился отправить на доработку проект внесения изменений в Генплан города. Соответствующее постановление за подписью главы Ростова было опубликовано на сайте горадминистрации.
Это связано с тем, что чиновники департамента архитектуры и градостроительства Ростова столкнулись с возмущением общественности и погорельцев. Проект реконструкции Театрального спуска департамент представил на публичных слушаниях, но в ответ получил шквал критики.
— По проекту, на Театральном спуске планируют построить школу и детский сад. Но я считаю, что этим просто пытаются отвлечь внимание, — рассказывал корреспонденту 161.ru депутат гордумы Ростова Анатолий Котляров. — В Кировском и Пролетарском районах школ и садов достаточно.
Также власти предложили построить на Театральном новый храм и лестницу к Дону. Однако, церквей в городе и так немало, а будущая лестница упирается в забор порта, вопрос о переносе которого так и не решен.
По мнению чиновников департамента архитектуры, Театральный спуск и улицу Береговую нужно связать бульваром. Он пройдет в границах переулков Чувашского и Краснофлотского — вся территория между этими двумя переулками станет пешеходной зоной. Сгоревшие дома и участки, которые находятся на этой территории, планируют выкупить у владельцев по рыночной стоимости в добровольно-принудительном порядке.
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