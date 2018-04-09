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В Ярославле спасли двух детей, катавшихся по Волге на льдине
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В Ярославле спасли двух детей, катавшихся по Волге на льдине 

76.ru 24 минуты назад
Фото: 76.ru
Всё могло закончиться печально, но прохожие вовремя среагировали. В Ярославле спасли двух мальчиков, катавшихся на льдине. Двое ребят 10 и 13 лет забрались на большую льдину и плыли на ней по Волге. Как говорят очевидцы, улыбались, махали сверстникам, гуляющим на берегу. Но взрослые среагировали быстро и набрали 112.
— Гуляю сегодня в 18:00 в Павловской роще и замечаю вдалеке одиноко плывущую по Волге льдину. И на ней вроде как птицы, но уж больно большие. Через несколько минут масштаб проясняется, а «птицы» обретают руки и начинают грести, тут я понимаю, что нужно звонить 112. Через 3 минуты к бедолагам оперативно подъехал катер ГИМС. Двое мальчиков 10 и 13 лет, решившие открыть навигацию, были доставлены на берег и переданы в руки бригады скорой помощи, что подъехала к пристани Иваньково. Ребята живы, на вид здоровы, но всё же их отвезли в больницу на обследование. Сотрудники МЧС рассказали, что льдина была не только очень небольшая, но и готова вот-вот расколоться на куски, поэтому пришлось действовать очень аккуратно, — рассказал очевидец произошедшего Илья Бесхлебный.
Хорошо, что всё закончилось так благополучно.
Тем временем ярославские спасатели предупреждают: на лёд выходить опасно. А, если и выходите, то бейте палками по льду.
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