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Джейсон Стэйтем охотится на акул в трейлере «МЭГ»
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Джейсон Стэйтем охотится на акул в трейлере «МЭГ» 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Джейсон Стэйтем заделался палеонтологом, ищущим легендарного мегаладона — доисторическую акулу, размером с дирижабль. Разумеется, он ее находит, иначе бы фильма не было.
Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом элитный пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о меге и читает лекции, стараясь забыть незабываемое — трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. При секретном погружении в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тираннозавра. Тэйлору предлагали совершить еще более глубокое погружение. То, что он, возможно, найдет, должно заставить умолкнуть скептиков, но, когда эта находка будет поднята со дна, океанские приливы станут кроваво-красными до скончания времен.
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