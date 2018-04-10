Если вам немного за 30: где искать любовь в сознательном возрасте

Не верьте расхожей легенде о том, что в России критическая нехватка мужчин. По данным Росстата на 2017 год, некоторый численный женский перевес начинается в возрастной категории после 40 лет, а критическим он становится в группе 60+.

Так что у вас еще есть время, чтобы хорошенько подготовиться и правильно выбрать. На вашей стороне два весомых аргумента: в этом возрасте вы находитесь на пике своей сексуальности и обладаете опытом отношений. Вы знаете, чего хотите, четко представляете, что можете дать партнеру, и понимаете, в каких вопросах компромиссов не приемлете. Вы не боитесь проявить инициативу и знаете, что настоящего мужчину она не оттолкнет. Дело за малым: найти партнера себе под стать. Где его искать?

Работа

Если вы работаете не из дома, значит, ежедневно проводите не менее восьми часов в обществе коллег. Кто знает, возможно, среди них есть тот, с кем могут завязаться не только рабочие отношения? Важно, чтобы они завязались не на корпоративе, о котором не хочется вспоминать, не влияли на продуктивность и не протекали на глазах у всего офиса: поаккуратнее с публичным выражением чувств. Для занятой женщины, которая много времени проводит на работе, офис — самое подходящее место для знакомства с мужчиной мечты, будь то коллега или клиент. Легко узнать, свободен ли интересующий вас объект; легко представить, что это вообще за человек, видя, как он работает и взаимодействует с другими. И, самое главное, легко наладить с ним контакт — сначала по рабочим вопросам, конечно!

Работы, конечно, всякие бывают. Стабильный, многолетний и прочный коллектив, где все друг друга знают и все мужчины давно женаты, сильно затрудняет поиски счастья. В чисто женских коллективах тоже особо не развернешься. Радикальное решение — менять работу! Консервативное решение — знакомиться во внерабочее время.

Театры и музеи

Хотя бы раз в месяц устраивайте себе культпоход: в театр, на балет или выставку. Во-первых, нам всем нужна перезагрузка. Во-вторых, с такими же мыслями туда приходят мужчины, которые предпочитают отдыхать не за пивом или компьютерными играми — то есть именно те, кто нам нужен. Самый легкий путь завязать здесь знакомство — спросить о впечатлениях в антракте (особенно если вы оказались на соседних креслах) или прямо у картин. Заинтересованный в теме человек с радостью поддержит разговор, а если его заинтересуете еще и вы, скорее всего, предложит продолжить его в другой обстановке, например, выпить кофе в ближайшей кофейне.

Фестивали

Весной и летом их бывает особенно много — городских и выездных, тематических и просто развлекательных. Для наших целей тематические, конечно, лучше, ибо мы же ищем не просто случайного знакомства, мы хотим встретить единомышленника. Поэтому если вас интересует музыка, то выбирайте направление: «Пикник Афиши», «Нашествие», «Грушинские»; если история, то подключайтесь к фестивалям исторической реконструкции; увлекает кулинария — вас ждут фестивали еды… На фестивалях все легко общаются, поэтому там знакомства завязываются легче, чем в театрах.

Дейтинг-сервисы

Знакомства в интернете — это уже очень давно не прерогатива школьников. Шанс нарваться там на неадекватного персонажа примерно такой же, как и в обычной жизни. Кроме того, в вашем окружении уже наверняка есть несколько пар, которые познакомились именно благодаря такому сервису. Это реально работает!

Благодаря дейтинг-сервисам нам обеспечен максимально легкий доступ к максимальному количеству человек. Например, в социальной сети для знакомств Badoo людей старше 30 лет — десятки миллионов! К своему виртуальному собеседнику нужно отнестись столь же внимательно, как и к реальному. Насторожитесь, если его профиль пустой или, наоборот, переполнен фотографиями о красивой жизни (возможно, чужими) и высказываниями о смысле жизни (тоже явно чужого авторства). Не тратьте время на тех, кто часто сводит разговор к пикантным темам, расточает комплименты с сексуальным подтекстом и в целом ведет себя как мастер пикапа. Человек, который действительно стоит вашего внимания, корректен и интересен в общении, способен поддержать разговор и отвечать на вопросы, не торопит вас с личной встречей, но и не оттягивает ее момент, если вы общаетесь уже давно.

Пробка

В большом городе есть только одно явление, способное остановить время, — пробки. Мы проводим в них от двух до четырех часов ежедневно. В заторе можно есть, слушать музыку, говорить по телефону и даже знакомиться. Отвлекитесь от гаджета, посмотрите вокруг. Возможно, за рулем соседней машины сидит интересный мужчина… Для начала достаточно улыбнуться.

Тренинги и мастер-классы

Дело, которое вы выбрали, требует постоянного повышения квалификации? Прекрасно: на тренингах в вашей сфере во время кофе-брейка легко завязывать деловые контакты, которые могут перерасти и в личные, если вам обоим это будет нужно. Здесь вы встретите серьезного, целеустремленного мужчину, готового совершенствоваться и достигать новых высот. А именно такой вам и нужен, правда? Мастер-класс — почти противоположная опция: здесь люди отдыхают от работы и осваивают хобби. А общее хобби — это очень мощный цемент в отношениях!

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