Милонов предлагает проверять игрушки на соответствие нормам нравственности 

В России могут начать проверять игрушки на соответствие тому или иному возрасту по нравственным критериям. С такой инициативой готов выступить депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Детские игрушки просто необходимо распределять в соответствие с рейтингом нравственного влияния на ребёнка. Кроме того, нужно создать государственную систему рейтингования детских игрушек, которая бы проводила оценку на содержание негативного и безнравственного контента», — сказал Милонов «Парламентской газете». — Продавцы считают, что родители сами должны понимать, что можно, а что нельзя покупать для своего чада. Однако люди, которые приходят в магазин и видят игрушки на полках, полагают, что государство дало на это добро».
По словам депутата, системой должна ведать специальная комиссия Минпромторга. Именно она, считает Милонов, должна будет приглашать экспертов, оценивать характер влияния игрушек, проводить экспертизы. «Всё, к чему прикасаются наши дети, должно проходить через такое рейтингование. В случае обнаружения совсем негативного влияния в той или иной игрушке необходимо запрещать их продажу на территории России», — уверен парламентарий.
По его словам, это должно касаться, например продажи кукол-монстров в магазинах и через Интернет. «К примеру это куклы Monster High, которые изображают мёртвых героев из одноимённого мультсериала. Они напрямую наносят вред психике и эмоциональному здоровью детей», — уточнил Виталий Милонов.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила определить уполномоченный орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек и разработать порядок психолого-педагогической экспертизы, как того требует федеральный закон об основных гарантиях прав ребёнка. По её словам, анализ, проведённый сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, подтверждает, что социально-психолого-педагогическая экспертиза игрушек необходима, чтобы ребёнок был защищён от негативного влияния.
Напомним, американские куклы Monster High вдохновлены фильмами ужасов и классическими историями о чудовищах. Большая часть персонажей серии связана с образами знаменитых чудовищ, таких как Дракула, Чудовище Франкенштейн, Оборотень, Мумия, Призрак Оперы, Банши. На официальном сайте серии, запущенном 5 мая 2010 года, публикуются эпизоды мультипликационного сериала Monster High.