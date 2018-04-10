Милонов предлагает проверять игрушки на соответствие нормам нравственности

Виталий Милонов. В России могут начать проверять игрушки на соответствие тому или иному возрасту по нравственным критериям. С такой инициативой готов выступить депутат Госдумы

«Детские игрушки просто необходимо распределять в соответствие с рейтингом нравственного влияния на ребёнка. Кроме того, нужно создать государственную систему рейтингования детских игрушек, которая бы проводила оценку на содержание негативного и безнравственного контента», — сказал Милонов « Парламентской газете ». — Продавцы считают, что родители сами должны понимать, что можно, а что нельзя покупать для своего чада. Однако люди, которые приходят в магазин и видят игрушки на полках, полагают, что государство дало на это добро».

По словам депутата, системой должна ведать специальная комиссия Минпромторга . Именно она, считает Милонов, должна будет приглашать экспертов, оценивать характер влияния игрушек, проводить экспертизы. «Всё, к чему прикасаются наши дети, должно проходить через такое рейтингование. В случае обнаружения совсем негативного влияния в той или иной игрушке необходимо запрещать их продажу на территории России», — уверен парламентарий.

По его словам, это должно касаться, например продажи кукол-монстров в магазинах и через Интернет. «К примеру это куклы Monster High, которые изображают мёртвых героев из одноимённого мультсериала. Они напрямую наносят вред психике и эмоциональному здоровью детей», — уточнил Виталий Милонов.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила определить уполномоченный орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек и разработать порядок психолого-педагогической экспертизы, как того требует федеральный закон об основных гарантиях прав ребёнка. По её словам, анализ, проведённый сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, подтверждает, что социально-психолого-педагогическая экспертиза игрушек необходима, чтобы ребёнок был защищён от негативного влияния.

Напомним, американские куклы Monster High вдохновлены фильмами ужасов и классическими историями о чудовищах. Большая часть персонажей серии связана с образами знаменитых чудовищ, таких как Дракула, Чудовище Франкенштейн, Оборотень, Мумия, Призрак Оперы, Банши. На официальном сайте серии, запущенном 5 мая 2010 года, публикуются эпизоды мультипликационного сериала Monster High.