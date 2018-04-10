«Наконец-то справилась с гриппом»: Татьяна Веденеева пришла в себя после вируса

Известная актриса Татьяна Веденеева решила рассказать своим поклонникам в Инстаграме о болезни, которая десять дней не давала женщине даже просто выйти из дома. При этом женщина призвала подписчиков беречь себя и не появляться на улице без особой нужды.

Российская актриса театра, кино и телеведущая некоторое время назад сообщила своим фанатам в микроблоге, что слегла с гриппом и пожаловалась на свое самочувствие, описав все симптомы. После этого знаменитость пропала на какое-то время из сети. И вот несколько часов назад она опубликовала новый пост, в котором рассказала о том, что переборола болезнь и спустя длительное время хоть смогла выйти из дома. «Дорогие друзья, я наконец-то справилась с гриппом! Правда, 10 дней потерянных из жизни. Берегите себя, т.к. эпидемия ещё не отступила. Старайтесь не бывать без нужды среди большого скопления людей. Спасибо всем вам за сочувствие и полезные советы! Сегодня вышла из дома и поняла, что пришла весна!»

Почитатели таланта актрисы, обрадованные такой новостью, принялись писать ей в комментариях советы, как избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Правда, многие все же отметили, что болезнь их кумира как-то затянулась, и посоветовали все же не особо огорчаться из-за потерянного времени, найдя и в нем свои плюсы. «Здоровья, Татьяна! Сам почти две недели проболел… Вирус не дремлет…» «Что-то очень долго он у вас был! Мы за дня четыре справляемся…» «В маске такая хитруля!» «Ну, наконец-то! С выздоровлением вас!» «Осенью обязательно сделайте прививку от гриппа, желательно импортную. Уже в сентябре она будет в аптеках! И грипп вам не страшен будет!» «Да, грипп жуткий! Но не нужно думать, что это потерянное время… Это время, когда нам нужно позаботиться о себе!» «Судя по внешнему виду, справляться с гриппом Вам помогали Зайцев с Васильевым» Кстати, часть преданных фанатов Веденеевой посоветовала ей на некоторое время улететь на море. По их словам, прогулки вдоль побережья, чай и соленый воздух должны помочь ей восстановить силы и снова почувствовать себя в отличной форме.

А не так давно Вячеслав Зайцев отметил свое 80-летие. Торжественное событие состоялось в театре «Русская песня». Одной из ведущий мероприятия стала и Татьяна Веденеева, которая привлекла повышенное внимание зрителей.