Бывший глава реального Простоквашино высказался о продолжении легендарного мультфильма

Посмотревшие мультфильм «Возвращение в Простоквашино» заняли 2 противоположные позиции: одним понравились современные реалии, а другие серьёзно воспринимают только оригинал. Однако старт мультсериала оказался поразительным — за сутки его посмотрели свыше 15 млн раз. Поскольку деревня Простоквашино действительно существует и находится в 250 км от Нижнего Новгорода, мы решили узнать мнение её представителя об этой ситуации.

Александр Красильников , бывший глава сельской администрации Простоквашино, поделился своим впечатлением.

— Я вообще всегда поддерживаю такие затеи, главное, чтобы было хорошо, а здесь и вышло хорошо, — говорит Красильников об идее продолжения мультфильма. — Здорово, что выпустили продолжение, у молодого поколения будет своё «Простоквашино».

Экс-глава деревни с одобрением отметил и современные реалии в «Возвращении в Простоквашино».

— Жизнь меняется и в мультфильме это тоже показано, так и должно быть, — считает Алексей Красильников . — Ведь молодёжь думает по-новому, вот оно и проявляется. В современном стиле всё сделали, здорово. Как мне показалось интересные отсылки использовали. В общем мне понравилось.

Красильников выразил своё мнение и о разногласиях «Союзмультфильма» с Эдуардом Успенским.

— Эдуарда Николаевича можно понять — человек уже пожилой, со своим видением ситуации. Старенький и с болезнью борется, в перспективу уже не мыслит, — полагает Алексей. — Может Успенский хотел поставить точку, а тут его детище забирают. Возможно так он и думает.

«Возвращение в Простоквашино» состоит из 30 серий, которые будут выходить в течение 2018-2020 годов. Серии по 6,5 минут расскажут о приключениях Дяди Фёдора и его друзей в современных реалиях.

Ранее мы рассказывали о проекте туристского комплекса по мотивам легендарного мультфильма недалеко от настоящей деревни Простоквашино в Тонкинском районе Нижегородской области.