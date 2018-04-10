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«Союзмультфильм» объявил конкурс на сценарии для мультфильмов
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«Союзмультфильм» объявил конкурс на сценарии для мультфильмов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
«Союзмультфильм» объявил конкурс сценариев для мультсериалов и кароткометражных анимационных фильмов. Об этом сообщается в официальном сообществе компании в «ВКонтакте».
В сообщении говорится о том, что в сценарии необходимо как можно подробнее описать характеры персонажей и их взаимоотношения. Также нужно тщательно продумать происходящие ситуации в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях.
Анимационный сериал расчитан на детскую аудиторию от нуля до шести лет, а короткометражный мультфильм должен подходить и для детей старшего возраста, от 12 лет.
Отмечается, что хронометраж готовой работы не должен быть больше шести минут.
Заявки на участье в конкурсе принимаются до 10 мая. Участвовать могут сценаристы, достигшие совершеннолетия. Победитель конкурса будет объявлен 7 июня.
Ранее, «Союзмультфильм» опубликовал в социальных сетях первую из 30 серий мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Теперь Шарик ведет собственный блог и делает селфи с зайцами, родители дяди Федора используют навигатор и звонят по скайпу, а почтальон Печкин доставляет посылки из интернета.
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