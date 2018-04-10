Современные кинотеатры откроют в районах области

Три кинотеатра — в Татарском, Черепановском и Купинском районах — переоборудуют за 15 млн рублей, об этом VN.ru сообщили в министерстве культуры Новосибирской области. Все необходимые документы уже подписаны Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

«Деньги будут направлены на обновление материально-технической базы учреждений и приобретение профессионального оборудования для кинозалов. Важно отметить, что большую часть времени в новых кинотеатрах будут демонстрировать российские фильмы. Это настоящий подарок для жителей Татарского, Черепановского и Купинского районов, новые кинозалы ждет хорошая посещаемость», — отметил врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников

Федеральные деньги уже распределили: по пять миллионов рублей получат районный социально-культурный центр имени Жданько в Черепаново и Дом культуры «Родина» в Татарском районе, 4,7 млн рублей будет выделено на ремонт районного Дворца культуры в Купино.

Ранее, 1 июня, новый кинотеатр «Созвездие» открылся в Чанах. В рамках проекта по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. чел. на оснащение данного киноконцертного зала было выделено пять миллионов рублей.

Всего в 2016 году Новосибирская область получила 20 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт и переоборудование сельских кинотеатров. Субсидию получили Чаны, Карасук, поселок Горный Тогучинского района.

Одними из первых в Новосибирской области сразу два гранта на развитие киносети получили жители Тогучина. Теперь тогучинцы смотрят премьеры день в день вместе со столицей региона. «Сегодня жители нашего района, не выезжая в Новосибирск, могут смотреть все новинки в современном хорошем качестве», — говорит глава Тогучинского района Сергей Пыхтин