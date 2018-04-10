17 лучших мультиков про пришельцев

В грезах о покорении космоса люди не упускают случая помечтать о том, чтобы и к нам кто-нибудь прилетел. Зеленый и маленький, многоглазый и шестирукий — неважно, главное, чтобы инопланетянин. Для самых юных мечтателей Tlum.Ru представляет большую подборку лучших мультиков про пришельцев. Это 7 полнометражных лент и 10 анимационных сериалов на разные возраста.

А ЕЩЕ У НАС ЕСТЬ ЛУЧШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ПРО КОСМОС

В обзоре обошлись почти без приевшийся супергероики («Супермен», прости), постапокалиптической Земли («Последняя фантазия», мы помним) и особо не похожих на пришельцев пришельцев («Маленький принц», «Гравити Фолз», в другой раз).

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

«Стальной гигант»

До предела трогательная история о большом добродушном инопланетянине, который свалился на Землю в районе американской глубинки, подружился с мальчиком и всех спас. От чего? Да от бомбы, которой эти «все» пытались его уничтожить — он ведь огромный робот с другой планеты, да еще и опаснейшее оружие в живой стальной оболочке. Мультфильм-легенда, провалившийся в свое время в прокате, но заслуживший статус культа немногим позже.

«Лило и Стич»

Самый грозный и милый инопланетянин одновременно. Стич, если кто забыл, является смертоносным межгалактическим преступником в розыске, укрывшимся на Земле от погони, но это совершенно не помешало ему подружиться с девочкой (привыкайте, здесь это будет частым явлением), чуть-чуть остепениться и немножко исправиться. Семья ведь — самое важное! А очаровательная мордашка Стича так полюбилась и зрителям, и создателям, что потом с него срисовали еще одного прекрасно-опасного героя — Беззубика.

«Цыпленок Цыпа»

Когда небо хочет упасть, время бить тревогу и спасаться, а не игнорировать единственного внимательного цыпленка на всю округу. Иначе потом пришельцев не оберешься, что и произошло в не очень популярном, но забавном диснеевском мультфильме. Помимо решения проблем Цыпы и его не очень популярных, но забавных друзей, здесь есть целая инопланетная фракция, вторгнувшаяся на Землю. Кое-кто из них даже подружился с главным героем. А как иначе?

«Монстры против пришельцев»

Тот случай, когда инопланетяне совсем отрицательны, а противостоят им другие странные создания — монстры. Как водится, дикие, но симпатичные, особенно гигантская главная героиня Сюзан. А действие само собой происходит на многострадальной старушке-Земле. В остальном это классика жанра: жуткий злодей, могущественное супервещество и переосмысление романтичных отношений на фоне захватывающих взрывных приключений.

«Мегамозг»

Старались без банальных супергеройских сюжетов, но это же его славнейшество Мегамозг! Незаслуженно возведенный в злодеи умник, который просто хотел понимания и любви. И получил, что прекрасно. Битва инопланетных мускулов и разума проходила на Земле, с местной девушкой Мегамозг сошелся, так что полное попадание в рамки типичных историй про пришельцев налицо. Синее и хитрое.

«Побег с планеты Земля»

Два брата-инопланетянина в крайне глупом порыве прилетают на Землю, и тут, как говорится, понеслось. Наша таинственная «Зона 51» встречает героев на редкость недружелюбно, и им самим потребовалось экстренное спасение. Между прочим, из всех приведенных сюжетов этот — наиболее правдоподобный! И пусть мультик выворачивает наизнанку общую концепцию про хороших априори землян, он остается занятной и нетривиальной лентой про пришельцев. Занятной — потому что перлы вроде «Джеймс! Кэмерон!» и «Питер! Джексон!» действительно вызывают улыбку.

«Дом»

А вот этот мультфильм заслуженно считается одним из самых нелепых с точки зрения логичности и достоверности. Землю захватывает до ужаса беспомощная и нелепая раса бувов, а человечество даже не пытается им противостоять, сидят себе в своих австралийских домиках и мороженым заедают. Но находится отважная девочка, с которой подружился особо непутевый главный герой, блеснула знанием школьной программы по геометрии и всех спасла. И котик тут, конечно, безобразно милый.

МУЛЬСЕРИАЛЫ

«Трансформеры»

1984-…

Франшиза про этих мимикрирующих роботов с планеты Кибертрон большая. Недавние фильмы разной степени абсурдности вспоминать не будем, а вот классический мультсериал 80-х годов и сопутствующую полнометражную ленту — надо. Американо-японское анимационное детище вмещает в себя все лучшее, что есть у трансформеров: эпичные битвы, судьбоносные поступки, героику на грани слабоумия и тех самых роботов, которые умеют превращаться в земную технику. Классика на все времена.

«Соник»

1993-…

Не ожидали? А откуда он, по-вашему, взялся, этот скоростной синий антропоморфный еж? По каноничному сюжету Соник родился на планете Мобиус, так что он самый настоящий пришелец. Подружился с мальчиком, неоднократно спасал Землю и далее по списку. Помимо первоначальной серии видеоигр, про Соника нарисовали несколько мультсериалов (анимешный «Х», более детский «Бум» и другие), а в следующем году ждем полнометражную игровую ленту.

«Захватчик Зим»

2001-…

Все-таки человечки — ужасные создания, их надо непременно захватить и поработить. Именно с этой целью к нам на планету прибывает Зим, герой веселого двухсезонного мультсериала с канала Nickelodeon. Зиму как-то не сказали, что на самом деле от его надоедливого общества так изощренно избавились. Инопланетный товарищ со всей ответственностью готовится к исполнению ужасающих планов, его глючный помощник-робот добавляет комизма и без того смешной ситуации, а канал готовит к выпуску полнометражку, чтобы завершить историю межгалактического неудачника достойно.

«Сим-Бионик Титан»

2010−2011

Самобытный мультсериал при самом стандартном наборе условий: хорошие инопланетяне потерпели крушение на Земле, их планета захвачена, злой император хочет поработить всю вселенную, и далее додумайте сами. Причина, по которой «Сим-Бионик Титан» не потонул в бесконечном ряду клонов трансформеров — Генндий Тартаковский, американский режиссер русского происхождения, подаривший нам отличных «Монстров на каникулах» и «Самурая Джека». Уж он умеет подать простой сюжет зрелищно, в меру драматично и с изюминкой. Что здесь и демонстрирует.

«Вселенная Стивена»

2013-…

Волшебные самоцветы из «Вселенной Стивена» также являются инопланетными созданиями. Которые, как водится, помогают парню-полукровке (перед этим подружившись с ним, разумеется!) спасать Землю от других инопланетных созданий. Мультсериал сейчас на пике популярности, за прекрасными нежными самоцветами следят с особым удовольствием даже взрослые, а впереди еще много интересного, чудесного и про пришельцев.

ПРИШЕЛЬЦЫ К САМЫМ МАЛЕНЬКИМ

«Бен 10»

2005−2008

«На сладкое» отложили мультсериалы для самых маленьких зрителей. Здесь про инопланетян тоже любят рассказывать, причем с особым колоритом мягкости, наивности и поражающих воображение суперсил. Например, мальчишеский «Бен 10». Юный Бен стоит на страже планеты с особым внеземным артефактом наперевес. Настоящих проблем у парня возникает немного, мощных супергеройских ипостасей — аж 10 разных на любой случай, и все это подано под веселым соусом из приключений и повседневной жизни героя.

«Лунтик»

2006-…

Вы ждали его, мы знаем. Самый удивительный инопланетянин отечественного производства, упавший с Луны на Землю и прижившийся в среде вечноживущих разумных насекомых. Более четырех сотен эпизодов, самые невероятные ляпы из найденных нами, предельная наивность и неприкаянность — все это Лунтик, малыш «я родился!».

ТЕСТ: УГАДАЙ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НА КАДРЕ ИЗ ЛУНТИКА

«Новаторы»

Три познавательных сезона про четырех друзей и грызуна. Один из них не с нашей планеты, и нет, как ни странно, это не о хомяке. Потерпевший крушение инопланетянин Нео попадает в самую подходящую его исследовательской натуре компанию — к детям, вместе они строят машину времени и путешествуют везде и всюду, попутно рассказывая маленьким зрителям о науке, истории и других важных интересных вещах.

«Защитники»

Не путать с многочисленными кинематографическими представителям, называемыми так же. Эти «Защитники» — добрый мультсериал для самых крохотных любителей пришельцев. Главные герои там тоже совсем юны, зато полны разнообразных талантов, с помощью которых и побеждают нехороших пришельцев с других планет. На наш взгляд, Максу и компании повезло — будь инопланетяне чуть умнее, так просто они бы не сдавались. Здесь можно вспомнить еще один детский мультсериал про мальчика с таким именем и внеземных гостей — «Макс Грин и инопланетяне».

«Четверо в кубе»

2017-…

Любопытные жители Кубомира отправились в космос и потерпели крушение на Земле. Что они сделали потом? Правильно, подружились с хорошей девочкой. Лера оказалась вовсе не тем монстром, за которого ее поначалу приняли, да и вообще люди здесь добрые. И инопланетяне добрые, просто шумные и любознательные. Они только начинают изучать наш мир — и приглашают малышей заняться тем же, с музыкой и весельем.

Космического вам просмотра!

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