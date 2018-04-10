«Союзмультфильм» объявил конкурс сценаристов 

«С 20 марта по 10 мая 2018 г. киностудия „Союзмультфильм“ принимает заявки на участие в конкурсе сценаристов среди лиц старше 18 лет. Сценарий должен давать конкретное и исчерпывающее представление о характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях. Заявки принимаются на анимационные сериалы для возрастных категорий 0+ и 6+, а также на короткометражные мультфильмы для детей и подростков возрастных категорий 0+, 6+ и 12+», — цитирует Агенство «Москва» пресс-службу студии «Союзмультфильм». Хронометраж сценария не должен привышать 6 минут. Список участников конкурса станет известен 25 мая, а 7 июня стдия назовет победителя.