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«Союзмультфильм» объявил конкурс сценаристов
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«Союзмультфильм» объявил конкурс сценаристов 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«С 20 марта по 10 мая 2018 г. киностудия „Союзмультфильм“ принимает заявки на участие в конкурсе сценаристов среди лиц старше 18 лет. Сценарий должен давать конкретное и исчерпывающее представление о характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях. Заявки принимаются на анимационные сериалы для возрастных категорий 0+ и 6+, а также на короткометражные мультфильмы для детей и подростков возрастных категорий 0+, 6+ и 12+», — цитирует Агенство «Москва» пресс-службу студии «Союзмультфильм». Хронометраж сценария не должен привышать 6 минут. Список участников конкурса станет известен 25 мая, а 7 июня стдия назовет победителя.
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