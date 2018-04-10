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В Казани к 230-летию порохового завода появится новое граффити
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В Казани к 230-летию порохового завода появится новое граффити 

АиФ Казань 36 минут назад
Фото: АиФ Казань
Над созданием рисунка работает художник Азат Алеев. Эскиз граффити он разместил на своей странице в «Инстаграме».
«История завода начинается с 1788-го года, когда Екатерина II подписала указ о его создании, — пишет Азат. — С тех пор завод пережил нереальное количество событий и приключений, имеет очень богатую историю! Для создания эскиза я изучил всю биографию завода, все интересные и ключевые моменты Вдохновившись насыщенной историей, я зарисовал такой вот эскиз, который сейчас воплощаю на трехэтажном фасаде! Старался сделать нетипичный фасад, привнести свой поп-прт, комиксный, иллюстраторский стиль».
Граффити появится на фасаде дома №26а по ул. 1 Мая.
Публикация от Sly Dog (@sly_dog47) 6 Апр 2018 в 10:48 PDT
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