В Казани к 230-летию порохового завода появится новое граффити

Над созданием рисунка работает художник Азат Алеев. Эскиз граффити он разместил на своей странице в «Инстаграме».

«История завода начинается с 1788-го года, когда Екатерина II подписала указ о его создании, — пишет Азат. — С тех пор завод пережил нереальное количество событий и приключений, имеет очень богатую историю! Для создания эскиза я изучил всю биографию завода, все интересные и ключевые моменты Вдохновившись насыщенной историей, я зарисовал такой вот эскиз, который сейчас воплощаю на трехэтажном фасаде! Старался сделать нетипичный фасад, привнести свой поп-прт, комиксный, иллюстраторский стиль».

Граффити появится на фасаде дома №26а по ул. 1 Мая.

Публикация от Sly Dog (@sly_dog47) 6 Апр 2018 в 10:48 PDT