Брать ли с собой няню на отдых: поучительные истории из жизни родителей

Ольга Дмитриева , писатель, колумнист, автор книги о домашнем персонале, делится реальными случаями из жизни, которые помогут мамам и папам лучше узнать и понять няню своего ребенка.

Ольга Дмитриева

Нечасто встретишь няню, имеющую опыт выезда за рубеж с семьей работодателя, а необходимость в их помощи в поездках все же возникает.

Если вы планируете путешествовать с детьми, особенно если у вас маленькие дети, за которыми глаз да глаз, удобнее взять с собой няню. Хорошо, если у няни есть кое-какой опыт проживания в отелях и визовая история в загранпаспорте, но часто бывает, что в свое первое путешествие она отправится вместе с вами. Поэтому заранее наберитесь терпения и будьте готовы к неожиданностям.

Виза для няни

Первая трудность, которую придется преодолеть, — это оформление визы в «пустой» паспорт няни. Большинство стран шенгенского соглашения крайне неохотно пускает к себе людей, ранее не въезжавших. Точнее сказать, ранее не возвращавшихся к себе домой в Россию после путешествий за границей. Ведь существует риск того, что человеку так понравится развитая страна с гуманным отношением к мигрантам, что возвращаться на родину он просто передумает, поселившись у приятелей, знакомых или дальних родственников. К сожалению, такие случаи не редкость, поэтому не будем осуждать консульства за жесткий отбор.

Не каждая няня способна сама оформить себе документы для визы, поэтому будьте готовы заняться этим самостоятельно.

Как показывает опыт, даже правильно заполнив все графы в заявлении, расслабляться рано — няне предстоит личная подача анкеты и собеседование в визовом центре при посольстве. А это, доложу я вам, та еще лотерея!

Несколько лет назад пришлось нам делать няне визу в США. Лояльность американских консулов к заявителям в первую очередь зависит от политической ситуации на данный момент. А она, увы, отличается непредсказуемостью — взаимоотношения наших стран всегда были непростыми.

Поэтому на моей памяти визы в разные периоды новейшей истории то выдавали каждому встречному, то отказывали в них даже близким родственникам тех, кто давно имеет вид на жительство или даже гражданство США, годами не позволяя отцу увидеть детей.

В то лето, когда мы с семьей решили поехать в Калифорнию, визы одобрялись на 98% заявлений.

Воодушевленные статистикой, мы собрали необходимый пакет няниных документов и записались на собеседование. Обычно запросы на шенгенские и другие визы я заполняю сама. Это легко, много времени не занимает, зато ограждает от ошибок посредников (человеческий фактор).

Но в тот раз я решила обратиться за помощью в аккредитованное агентство по визам в США. Ходили слухи, что американцы в каждой неверно поставленной запятой видят повод отказать в визе. В агентстве няню тщательно проинструктировали, как себя вести, что следует рассказать подробно, а какие скелеты лучше не доставать из шкафов. Женщина собралась и пошла.

Возвращается она через час грустная и без визы.

Как? Почему? Что случилось? В агентстве руками разводят — не видим, говорят, причин — «И не таким по двадцать штук в день выдают, уже месяц через нас отказов не было…»

Начинаю пошагово расспрашивать, что же там произошло. Оказывается, няня наша, которая уже лет десять как в официальном разводе, о чем и поставлена галочка в нужной графе анкеты, вдруг решила открыть душу консулу и поведала следующую лав-стори. Несмотря на развод, она очень любит своего, по документам, бывшего мужа, и сейчас они проживают вместе.

Галочку в графе «сожительство с партнером» она не поставила, потому что версии о разводе им необходимо придерживаться для получения дополнительных метров жилплощади. По той же причине они не могут пожениться вновь, чего оба страстно желают. Уж не знаю, государство они хотят надуть или родственников, я не стала разбираться, и консул тоже не заинтересовался. А лишь поставил пометку, что собирается к ним в Америку какая-то мошенница с фиктивным разводом, которая в России что-то мутит с квартирами. И в визе, конечно же, отказал.

Дослушав, я, естественно, спросила, какого лешего наша диверсантка вдруг начала нести весь этот бред и почему я раньше об этом ничего от нее не слышала?

Не поверите, что человек ответил!

«А мне же, — говорит, — в агентстве сказали, что желательно иметь в России или малолетних детей, или ценности, чтобы был резон вернуться из поездки. Детей у меня нет, а муж есть. Хотела как лучше».

Оказалось, что разные у них с американским консулом «ценности». Для него это дома, земли, коллекции картин и украшений, а для няни — разведенный муж из Ивановской области шестидесяти лет от роду с недополученной жилплощадью.

В итоге поехали с другой няней, у которой хорошая визовая история и прозрачная личная жизнь.

Итак, визы получены, билеты куплены, чемоданы запакованы, едем отдыхать с няней.

Одежда и поведение няни

Несмотря на то, что вам очевидно — вы едете отдыхать, а няня — работать, лучше указать ей на эту разницу заранее.

Мягко, но доходчиво объяснить, что на территории других стран, на пляжах, в ресторанах и отелях она продолжает выполнять свои обязанности, кои не лишним будет еще раз перечислить.

История знает множество комичных примеров.

Например, одна из нянь в многодетной восточной семье приехала с ними в Монако и каждый день удивляла родителей то просьбами взять ее с собой в казино, то отмахивалась от детей на пляже: «Я уже неделю на солнце, а до сих пор не загорела! Дайте хоть полчаса спокойно полежать».

Няням, кто впервые летит за границу, стоит напомнить о дресс-коде, не полагаясь на ее вкус. В противном случае родители рискуют весь отпуск наблюдать, как в строгой арабской стране няня рассекает в мини-шортах и короткой маечке далеко за пределами своей спальни.

Или придется купить ей полный гардероб для поездки, как это часто бывает.

Мне иногда кажется, что няни специально берут с собой на отдых один-единственный купальник с трусиками-стрингами или шорты-велосипедки с майкой практически топлес, испытывая родителей на прочность. Я обычно сдаюсь на второй-третий день.

Есть няни, для которых поездка — это праздник, мероприятие уровня white tie. Поэтому в аэропорт в семь утра она может явиться на шпильках и в одежде со стразами. Без преувеличений.

Одни мои знакомые накануне поездки с трудом уговаривали няню не облачаться в тот наряд, что она вывесила на шкаф в своей комнате (хорошо хоть заметили), и надеть удобную обувь на сплошной подошве.

Няня чуть не со скандалом настаивала на своем, ревниво выясняя, а в чем же полетит хозяйка?

Уж очень не хотелось ей выглядеть Золушкой на ее фоне.

Объяснения — кто здесь на работе, а кто на отдыхе, тоже не дали результата. Оказывается, накануне ей приснился сон, как входит в аэропорт она в джинсах и простых кроссовках, а мама ее воспитанника выходит из лимузина в ослепительном желтом атласном платье.

Проснулась няня с горьким чувством классового неравенства. Всей семьей убеждали, что по миру они передвигаются в удобной одежде, а няня и в джинсах — ну чисто Анджелина Джоли

Я бы на месте моей приятельницы для прикола переоделась бы перед выездом в какое-нибудь желтое коктейльное платье, ну или любое яркое, и в лабутенах спустилась бы к чемоданам. Потом, конечно, сбегала бы обратно, переодеться в дорожную одежду. Но удовольствие от выражения лица няни стоило бы всей этой суеты.

Моя подруга шутки не поддержала. Еще не хватало, говорит мне, чтобы она в обидах уволилась за час до самолета. А на нее билеты куплены и отели заказаны. Вот так все серьезно.

Расскажу еще о некоторых незадачах, с которыми работодатель может столкнуться в поездке.

Если вы едете на море или дети будут купаться во взрослом бассейне, стоит убедиться, что няня умеет плавать.

К сожалению, многие под плаванием понимают хождение по дну на глубине «по грудь». И руками еще воду вокруг себя разгребают, создавая видимость кроля. Вода — стихия. Даже если ребенок умеет плавать, за ним должен присматривать взрослый, который сможет в случае чего оказать помощь на воде, а не размахивать руками и звать спасателей.

В таких ситуациях счет идет на секунды.

Зарплата няни

Еще момент. В защиту нянь, кстати. Стоит учитывать, что с каким бы удовольствием ни выезжала няня с вами в другие страны и сколько бы денег на ее пребывание вы ни затратили, это не должно сказываться на ее зарплате.

В России она работает или в США, питается едой из супермаркета эконом-класса или вы кормите няню во французских ресторанах — это не ее проблема.

Зарплату она должна получить полностью, потому что она на работе.

Не стоит пытаться рабочее время человека учитывать за отдых, даже если оно проходит в развлечениях с нашими детьми, да еще и в стране, куда няня давно мечтала попасть. Это нечестно. Никому не платят за командировки в Лондон меньше, чем за Оренбург. Думаю, причины ясны.

Питание няни

К слову, о ресторанах на отдыхе. Если вы поселились в отеле, а не в доме и не в апартаментах с кухней, сразу же встанет вопрос: «Где и как кормить няню?»

Далеко не все готовы делить стол с няней трижды в день, ведь именно столько раз полагается работнику принимать пищу, таская с собой по ресторанам. Обязанность работодателя — обеспечить работника питанием. Расскажите няне, куда она может ходить с детьми или сама, что заказывать и чем лучше ограничить свой выбор, если вы не готовы, к примеру, оплачивать ужин из лобстеров и устриц в шампанском.

Не стоит этого стесняться, ведь вопрос питания работника — это всего лишь один из пунктов вашего с ней контракта. Обсудите его!

Это только добавит комфорта в ваши отношения. Няня будет понимать, на что она может рассчитывать, не будет стесняться или же устраивать кулинарные марафоны.

Люди разные, есть и такие, кто стесняется сказать о своих потребностях, таская тайком йогурты с завтрака. Любая крайность в итоге не лучшим образом скажется на ее работе и взаимоотношениях с родителями, лучше с самого начала взять вопрос под контроль.

На отдыхе работодатели по-разному строят свое общение с няней. Есть те, кто ни разу не пересекался с ней за одним столом. Даже на завтраке она сидит за соседним столиком, завтракает одна, после того как принесет детям завтрак со шведского стола. Дети же едят за столом с родителями, родственниками, друзьями родителей.

Однако я и многие мои знакомые предпочитают сажать няню за свой стол. Это удобно, особенно если идем большой компанией с детьми. Няни займутся ими, избавив родителей и других посетителей от шума и дав им возможность спокойно пообщаться. Оба варианты нормальны.

Домашний персонал нанимается для комфорта работодателя, это должно быть основой.

Чаще всего в ресторанах в большой компании няни ведут себя скромно, но случаи бывают разные.

Помню, как-то на отдыхе мы собрались на обед большой шумной компанией — с детьми, нянями и друзьями. Заказываем еду. Поскольку это был ресторан азиатской кухни, муж заказал много блюд на всех — все равно их, как водится, поставят на середину стола. Все няни получили меню с картинками, а одна из них в картинках не нуждалась, говорила по-английски. Она присмотрела себе запеченную рыбу, которую понесли за соседний стол, и выискивала ее в меню, но глаза разбегались, и няня пошла «по широкой».

Заказала несколько видов морепродуктов — такие креветки, сякие, а еще в кисло-сладком соусе. И пусть они уже заказаны на всех, она хочет еще отдельно, только для себя. Да, она все это съест. А что там есть? В каждой порции их всего-то несколько штук, на один зуб. А вы, молодой человек, записывайте, записывайте, не останавливайте меня, я здесь впервые, давно мечтала попробовать!

Ошарашенный официант неуверенно повторил весь список, поглядывая на моего мужа, но тот его не остановил. Только парень повернулся и сделал пару шагов в сторону кухни, как няня вдруг вспомнила, что рыбу-то она забыла заказать! Вот ту, с орхидеей во рту, которую понесли за соседний стол. И как заорет официанту в спину, взмахнув рукой: «И еще рыбууу!» Бедняга присел, как от воя бомбардировки, азиаты — они вообще пугливые, для них крик — как для нас торнадо. Но паренек быстро пришел в себя и записал еще и рыбу.

На аттракцион с выносом блюд отдельно для няни сворачивали шеи с соседних столов.

Тарелки расставили вокруг нее в два яруса и, наверное, тайком снимали на мобильный. Делая вид, что ничего не происходит, женщина запихивала в себя еду как снегоуборочная машина. Дети притихли и взирали на нее со страхом и уважением.

Я думала, ей плохо станет, правда. Не стало, конечно, но было видно, как последние куски съедались из принципа. И, когда она «дожала» последнюю тигровую креветку, под шумок закопав остальное в листья шпината, вишенкой на торте вынесли рыбу.

Да, ту самую, с орхидеей в зубах, только что выловленную из аквариума — все как заказывали. Зрители достали попкорн. Но я пожалела женщину (вы бы видели ее глаза) и попросила рыбу завернуть с собой, потому что дети уже устали, пора домой.

История эта давно превратилась в легенду для домашнего персонала. Уже и няня эта уволилось, и кое с кем из очевидцев события мы перестали общаться, а историю продолжают пересказывать друг другу с новыми подробностями. До сих пор иногда слышу: «Ну куда такой большой кусок мне? И еще рыбу что ли?»

Шопинг няни

Редкая женщина, находясь за границей, откажется от похода по магазинам, ограничившись покупкой сувениров в аэропорту. Наши няни не исключение.

Безусловно, работодатель не должен в ущерб себе и контракту с обслуживающим персоналом обеспечивать ее досуг в поездке.

Но будем же людьми, отнесемся к няне с пониманием и доброжелательно.

Проходя мимо витрины магазина, где объявлена распродажа, няня практически свернула себе шею не потому, что достопримечательности Рима ей нравятся меньше. Скорее всего, она увидела соблазнительные цены на добротные итальянские вещи и очень хочет их приобрести.

В поездках с няней я всегда стараюсь дать ей такую возможность, чтобы счастье от заграничной командировки было у человека полным.

Обычно няни не просятся за покупками, а лишь мрачнеют с каждым днем и уезжают грустные, чуть не в слезах, удивляя работодателя внезапно депрессивным настроением.

Кто-то стесняется, кто-то не знает языка, кто-то не понимает, каким образом выкроить время на шопинг, сомневается, уместно ли попросить работодателя. Помогите им в этом. Выделите немного свободного времени и подскажите, в каких магазинах недорогой одежды она может отвести душу.

Поверьте, закрыв этот вопрос, няня продолжит работу с удвоенной энергией.

Конечно, порой и тут случаются казусы. Например, накануне выезда стоит предупредить няню, чтобы взяла с собой чемодан «с запасом».

Не знаю, как у других, а у нас они в каждой поездке ухитряются обратить несколько сотен евро в тонну одежды и обуви, и потом не знают, куда это разместить. Особенно если выехали с маленькой дорожной сумкой, как они это любят.

Проблему перегруза они так или иначе решат, но будьте уверены — всегда за ваш счет.

Кто-то пытается втихаря запихнуть свои вещи в чемоданы к детям, кто-то навьючивает на себя по пять огромных пакетов ручной клади, а по дороге у пакетов отрываются ручки и выпадают днища. Не оставишь же ее на парковке аэропорта ползать на коленках вокруг своего добра, а значит вы, чертыхаясь, пойдете покупать ей дорожную сумку и оплачивать багаж.

Кстати, моя подруга рассказала как-то забавный случай.

Поехали на каникулы ее дети с папой и няней в Лондон, а самой ей пришлось задержаться в Москве из-за работы.

Папа с детьми и няня в помощь — уже сюжет для комедии, но других вариантов не было.

Звонил он с жалобами на няню каждый день. В основном его беспокоило, что няня ищет любой повод завернуть в магазины — то брючки ребенку поправить (не на улице же), то ей показалось, что дождь накрапывает, они там прятались, то цвета она с ребенком учит, используя женские джемперы как пособие.

Подруга посоветовала дать няне деньги в счет зарплаты и отпустить на пару часов на Оксфорд-стрит удовлетворить свои потребности. Няня с радостью побежала. На следующий день договорилась и сбегала еще. И на следующий, и еще дважды.

Папа снова недоволен, звонит, жалуется. Нет, ему нетрудно провести немного времени с детьми, но теперь комната няни напоминает склад, и при любом удобном случае она уходит к себе шуршать пакетами и кручинится, что пожадничала, не купила что-то еще необходимое. Подруга посоветовала выдать няне всю зарплату в фунтах авансом, пусть потратит уже и успокоится.

«Ты представляешь, она потратила все деньги, но сегодня снова ее нет! Теперь она эти тонны своего шмотья бегает менять!»

Вот так сладкий туман Лондона подействовал на человека, который увидел заграницу впервые. Поэтому если ваша жизнь связана с частыми поездками, рекомендую брать на работу няню с опытом выезда.

Удобнее, если все свои ошибки она совершила в прошлом, и другой работодатель уже потратил свое время и нервы на обучение. Если нет, придется заняться самому. Зато кто-то впоследствии скажет вам спасибо.

Опыт у домашнего персонала — всегда большое преимущество, и понятно, что научили ее этому не в средней школе, а такой же работодатель, как мы с вами.

В общем, я советую все же брать с собой нянь на отдых. Помимо того, что это большое подспорье в быту, еще и кругозор расширяет, открывая новые грани человеческой психики.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!