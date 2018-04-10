Ещё
Alt-J возвращаются в Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Alt-J возвращаются в Россию 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Любимая группа миллионов меломанов по всему миру вновь приезжает в Россию, чтобы дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Независимый британский коллектив Alt-J появился в конце нулевых и известностью наслаждался не сразу. Много лет они играли в подвале общежития и о всемирной славе могли лишь мечтать. Сейчас эта группа является одной из самых автортитеных.
12 мая ребята выступят в Москве в Известия Hall. Билеты разрелаются быстро, поэтому успейте отхатить свой. Днем ранее группа отыграет в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert. Сразу же после майских праздников всех нас ждет отличные музыкальные вечера.
Alt-J
FashionTime: последние новости
The Jesus and Mary Chain впервые выступят в России. Интервью с музыкантом Андреем Лаврентьевым: о жизни после «Голоса» и творческих планах Обязательно к посещению: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой48
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение