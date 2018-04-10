Alt-J возвращаются в Россию

Любимая группа миллионов меломанов по всему миру вновь приезжает в Россию, чтобы дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Независимый британский коллектив Alt-J появился в конце нулевых и известностью наслаждался не сразу. Много лет они играли в подвале общежития и о всемирной славе могли лишь мечтать. Сейчас эта группа является одной из самых автортитеных.

12 мая ребята выступят в Москве в Известия Hall. Билеты разрелаются быстро, поэтому успейте отхатить свой. Днем ранее группа отыграет в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert. Сразу же после майских праздников всех нас ждет отличные музыкальные вечера.

Alt-J