Ямальский «Аист» покорил помощника уральского полпреда

На Ямале с рабочей поездкой побывал помощник уральского полпреда Андрей Березовский. Он провел встречу с главным федеральным инспектором по ЯНАО Александром Ямохиным, побывал в Приуральском районе, где познакомился с условиями проживания детей в интернате семейного типа «Аист» и стал участников Дня оленеводов.

Он также вручил главе Приуральского района Ивану Сакалу приветственный адрес от имени полномочного представителя президента в УрФО Игоря Холманских

Андрей Березовский встретился с директором и педагогическим коллективом интерната семейного типа «Аист», где воспитание и развитие детей осуществляется с использованием народной педагогики. Группы комплектуются по семейно-родовому принципу: братья и сестры живут вместе в одной семье. Каждой семье присвоено имя общего для детей рода: семья Тайшиных, семья Атаман, семья Тобольчиных и др. Созданная по такому принципу семья адаптирует ребенка к формированию целостного представления о национальной культуре, обеспечивает эмоциональную устойчивость. Каждая семья имеет приоритетные направления воспитания: экологическая культура народов Севера, этика и этикет народа ханты, традиционные способы закаливания и самооздоровления, национальные игры и игрушки, устное народное творчество коренных народов и другие.

Подводя итог поездки, Андрей Березовкий еще раз обратил внимание на необходимость сохранения уникальных традиций и самобытной культура Ямала.