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В Ноябрьске сносят мини-рынок в 8-м микрорайоне
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В Ноябрьске сносят мини-рынок в 8-м микрорайоне 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
На месте рынка планируют построить объект допобразования.
Сегодня в новом микрорайоне практически отсутствует инфраструктура, нет детских садов, школ, учреждений допобразования. Дети вынуждены ходить на занятия в соседние микрорайоны. Предполагается, что уже в середине мая будет проведен аукцион и определен подрядчик, который займется застройкой. Летом начнется строительство.
Напомним, год власти Ноябрьска убрали рынки «Солнечный» и «Новый», которые работали незаконно.
Теперь пришла очередь стихийной торговли в восьмом микрорайоне.
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