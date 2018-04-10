В Ноябрьске сносят мини-рынок в 8-м микрорайоне

На месте рынка планируют построить объект допобразования.

Сегодня в новом микрорайоне практически отсутствует инфраструктура, нет детских садов, школ, учреждений допобразования. Дети вынуждены ходить на занятия в соседние микрорайоны. Предполагается, что уже в середине мая будет проведен аукцион и определен подрядчик, который займется застройкой. Летом начнется строительство.

Напомним, год власти Ноябрьска убрали рынки «Солнечный» и «Новый», которые работали незаконно.

Теперь пришла очередь стихийной торговли в восьмом микрорайоне.