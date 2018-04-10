«Попробуй повтори!» 4-летняя пермячка попала в книгу рекордов России

4-летняя Катя Яппарова из Перми на днях установила рекорд, занесённый в «Книгу рекордов России». За тридцать с лишним минут девочка присела 800 раз! В нашей стране такого рекорда ещё не фиксировалось. Несколько лет назад пятилетняя девочка присела 507 раз, с тех пор на подобное не решался никто.

Рекорд начинался с пеших прогулок

Юная рекордсменка Катюша — первая дочка в семье пермяков Романа и Лианы Яппаровых. Папа — водитель, мама — в декретном отпуске. Вскоре в семье ожидается пополнение: летом родится третья дочка.

Спортом в семье профессионально никто не занимается.

«Я дома делаю зарядку, приседаю и отжимаюсь, а летом мы с Катей бегаем в парке у нас в Закамске, — рассказывает папа рекордсменки. — В полтора года Катя начала много и без устали ходить пешком. Бабушка у нас живет за семь километров. Сначала мы проходили пешком часть этого пути, затем весь, а вскоре и туда-обратно начали гулять. Дочка спокойно в 2-3 года проходила всю эту дорогу за три часа».

Затем девчока начала повторять за папой приседания во время зарядки. Причем так, что взрослому мужчине даже приходилось её останавливать. Роман сделает 100 приседаний, А Катюша — 300-500!

Мама с бабушкой ругаются: «Вы с ума сошли!? Зачем так много?»

«Она сама, я её остановить не могу!» — оправдывается Роман.

А Кате просто нравилось приседать! У неё даже дыхание не сбивается во время длительного выполнения упражнения. И все врачи, осматривавшие девочку во время медосмотров в детском саду, говорят, что ребёнок абсолютно здоров.

Из 800 приседаний комиссия засчитала 761 Роман изучил вопрос детских приседаний в интернете и понял, что никто в стране не фиксировал подобных достижений. И он решил, что уж коли дочка у него растёт такой уникальной, то будет нелишним получить документальное подтверждение этому.

«Есть передача на федеральном канале «Я могу!» с Леонидом Якубовичем , — рассказывает Роман. — Редактор этой программы фиксирует установленные рекорды. Можно было бы приехать в Москву и устанавливать рекорд там, но можно и дома, прислав снятое по всем правилам видео на программу. Что мы и сделали, приложив к письму свидетельство о рождении дочери».

Час «Х» пробил 18 марта. Катю в тот день специально оставили дома. Она проснулась, покушала, поиграла и…

«Видео с нашим рекордом мы записывали в детской комнате на протяжении тридцати с лишним минут, — рассказывает Роман. — Из 800 приседаний комиссия засчитала нам 761. Катя по мнению экспертов 39 раз выпрыгнула из приседа, всё остальное было засчитано.

И в начале апреля Яппаровым доставили сертификат о том, что достижение 4-летней девочки из Перми было занесено в «Книгу рекордов России».

«Меня и в Москве будут знать?»

«Папа, а я молодец? Меня все теперь будут знать? И даже в Москве?» — спрашивает у родителей, держа в руках сертификат, малышка.

«Да, ты первый ребёнок в России с такими спортивными результатами!» — улыбаются мама с папой.

Серьёзная физическая нагрузка удивительно легко даётся девочке: после 30-40 минутных приседаний Катя отдохнёт минуту и спокойно идет играть в свои игрушки. Любит она приседать и вечером, после того, как вернётся из садика. Родители говорят, что на домашних разминках Катя приседает до 1000 раз.

«Я теперь каждый год рекорды устанавливать буду!» — радуется дошкольница.

Кстати, девочка ходит в обычный детский сад, но воспитатели хвалят её не только за физическую выносливость — Катя принимает участие во всех спортивных соревнованиях — но и за умение прекрасно считать.

С удивительным достижением в садике Катюшу поздравили все: и администрация, и воспитатели и ребята в группе. Маме с папой пришлось даже покупать конфеты, как на день рождения.

За успехами старшей сестры внимательно следит и младшая, 3,5-летняя. Она тоже пробует приседать как Катя, но пока получается только 50 раз.

Родители вместе с рекордсменкой решили, что самое лучшее для девочки будет пойти заниматься спортивными танцами. В секцию Катю поведут пойдет после того, как в мае ей исполнится 5 лет.