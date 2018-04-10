«Железный искусствовед-романтик»: 5 фактов из биографии Капелло, о которых вы не знали

В конце марта прославленный итальянский тренер Фабио Капелло принял решение уйти из футбола в возрасте 71 года. 31-летняя тренерская карьера великого итальянца подошла к концу: за это время он тренировал такие клубы, как «Милан», «Ювентус», "Реал" , а также сборные Англии и, конечно же, России. Последним местом работы дона Фабио стал клуб китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», который под его руководством занял скромное 12-е место в прошлом сезоне. Портал "Евро-футбол.ру" предлагает проводить заслуженного коуча и вспомнить 5 фактов о Фабио Капелло, о которых вы, скорее всего, не знали.

1. Обожатель искусства

Фабио Капелло является настоящим и преданным ценителем искусства, в частности литературы, балета, музыки и живописи. Специалист признавался, что в его личной домашней коллекции находятся экспонаты общей стоимостью в 25 миллионов евро. Ну а что, один контракт со сборной России принёс ему примерно столько же… Дон Фабио отмечал, что фанатеет от русского балета и литературы, в частности от «Спящей красавицы» и " Анны Карениной ". Ещё до заключения контракта с нашей сборной Фабио Капелло неоднократно приезжал в Москву, для того чтобы посетить Большой театр, а также различные выставки, тематикой которых являлось движение «Arte Povéra» (ит. — «бедное искусство»), принцип которого заключался в творчестве из подручных средств.

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2. Приключения итальянца… по всему миру

Помимо того, что дон Фабио обожает искусство, он ещё и заядлый путешественник. С женой Лаурой (с которой они, кстати, познакомились ещё в школьные годы) они объездили практически весь мир. По словам Капелло, они с супругой получают истинное наслаждение от посещения тех или иных исторически ценных мест. Причём итальянская пара предпочитает не излюбленные всеми популярные страны, а-ля Франция, Испания, Германия или Япония, а экзотические. К примеру, во время каникул после разрыва контракта со сборной России Фабио и Лаура посетили горы Тибета, Камбоджу и мексиканские руины. Кстати, ещё в 2014 году Фабио заявлял, что он хочет «посвятить» свою безбедную пенсию китайской культуре. Предприимчивый дон совместил приятное с полезным и в 2017 году заключил контракт с клубом из Поднебесной «Цзянсу Сунин». Браво, маэстро!

3. Яблоко от яблони недалеко упало

Мало кто знает, но агентом прославленного итальянского тренера является его родной сын Пьерфилиппо Капелло. Он вёл все переговоры отца по поводу контракта со сборной Англии и России, выбив у футбольного руководства нашей страны такие условия, которым в 2014 году завидовал каждый житель необъятной: 7 миллионов евро в год + компенсация по формуле «32 млн евро — уже заработанные» за досрочное расторжение контракта, дополнительные 2 миллиона в европейской валюте за выход на мундиаль в Бразилии, а также полная оплата РФС жилья, автомобиля и даже мобильной связи для дона Фабио. Впечатляет, не правда ли? После завершения карьеры тренера Капелло-старшего Пьерфилиппо без работы не останется: он является высококвалифицированным спортивным юристом, очень востребованным в мировом футболе.

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4. Первым делом — самолёты

В юности Фабио Капелло увлекался отнюдь не футболом. Главная мечта детства «железного сержанта» — работа в авиации. Для её достижения маленький Капелло не пропускал ни одного занятия в школе Феррары, особое внимание уделяя таким точным наукам, как геометрия, алгебра и физика. Подняться в небо на самолёте эти знания ему не помогли, а вот развить прекрасное виденье поля — очень даже. Неспроста многие знакомые и близкие друзья Дона Фабио отмечали его сумасшедший интеллект и богатый кругозор, что вкупе с железной дисциплиной дало титулы чемпиона Испании, Италии, победителя Лиги чемпионов и обладателя Суперкубка УЕФА . У Фабио прекрасно получалось «пилотировать» большими клубами, так что даже здесь его детская мечта отчасти сбылась.

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5. «Железный романтик»

Кто бы мог подумать, что такой строгий и черствый, как сухарь, человек является романтиком до мозга костей. Лаура Гизи и Фабио Капелло познакомились, как было сказано ранее, ещё в школьные годы. Они ездили в школу Феррары на одном автобусе, где и начали общаться в возрасте 16 лет. Сначала их связала обычная дружба, но потом, как это часто бывает, подростки осознали, что являются друг для друга большим, чем просто друг или подруга. Сам дон Фабио признавался, что Лаура — это его единственная в жизни любовь. Кроме того, «генерал» считает её зеркалом своей души и жизни, при этом называя супругу «утончённой и очень умной женщиной».

По словам Мистера, Лаура Гизи никогда не была поклонницей футбола, что подкупало его ещё больше. В интервью он часто называл свою возлюбленную, с которой живет душа в душу уже более 50 лет, «женщиной слишком высокой пробы». Вот что делает со строгими, сильными мужчинами простая, как дважды два, любовь. Хотя, о чём это я: когда она была простой? Но, кажется, чета Капелло нашла секрет вечной любви. Теперь им ничто не помешает наслаждаться друг другом, Лаура дождалась: количество футбола в их жизни будет сведено к минимуму. Arrivederci, Signore!