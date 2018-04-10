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В Ярославле собрались талантливые студенты-медики со всей России
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В Ярославле собрались талантливые студенты-медики со всей России 

Портал органов государственной власти Ярославской области 56 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославле стартовал XIII Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников. Около 800 конкурсантов из более чем 25 образовательных учреждений, а также из медицинских и фармацевтических организаций страны приехали в наш город продемонстрировать свои таланты.
Участников фестиваля приветствовал заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев.
— Сегодня необычный праздник. Здесь студенты-медики могут продемонстрировать не профессиональные знания и умения, а свои незаурядные творческие способности, — сказал Игорь Селезнев. — Уверен, их немало: врачи нередко становятся писателями, музыкантами, артистами. Хочется пожелать участникам фестиваля творить и реализовывать себя в любых сферах — и на сцене, и в медицинских кабинетах.
Фестиваль продлится до 12 апреля. В течение этих дней пройдут конкурсы вокально-инструментальных ансамблей, хореографический, театральный, соревнования исполнителей оригинального жанра, журналистского мастерства среди медицинских СМИ. Участники мероприятия будут состязаться в 24 номинациях. В составе жюри — известные деятели культуры и искусства.
Основная цель мероприятия — раскрыть и поддержать творческий потенциал студентов-медиков и медицинских работников, укрепить и развить связи медицинского сообщества страны. Все конкурсные площадки открыты для посетителей. Вход свободный.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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