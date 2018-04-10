В Нижнем Новгороде стартовал медицинский форум

XIX медицинский форум открылся на Нижегородской ярмарке сегодня, 10 апреля. В нем принимают участие более 2000 специалистов из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках форума пройдут различные конференции, а также симпозиумы и семинары, посвященные вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи, развитию инновационных медицинских технологий и опыту использования новейших научных разработок.

Кроме того, откроется международная выставка «Медицина+». В экспозиции будут представлены новейшие технологии, инструменты и оборудование, лекарства, лечебная косметика, медицинская мебель и многое другое.

Напомним, нижегородские врачи получат 29 новых реанимобилей.