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В Нижнем Новгороде стартовал медицинский форум
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В Нижнем Новгороде стартовал медицинский форум 

В городе N 55 минут назад
Фото: В городе N
XIX медицинский форум открылся на Нижегородской ярмарке сегодня, 10 апреля. В нем принимают участие более 2000 специалистов из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках форума пройдут различные конференции, а также симпозиумы и семинары, посвященные вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи, развитию инновационных медицинских технологий и опыту использования новейших научных разработок.
Кроме того, откроется международная выставка «Медицина+». В экспозиции будут представлены новейшие технологии, инструменты и оборудование, лекарства, лечебная косметика, медицинская мебель и многое другое.
Напомним, нижегородские врачи получат 29 новых реанимобилей.
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