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В Пудоже и Олонце появятся современные кинозалы
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В Пудоже и Олонце появятся современные кинозалы 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Карельские города получат деньги на новое цифровое оборудование.
Фонд кино подвел итоги очередного конкурса на получение государственной финансовой поддержки на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей.
По итогам конкурса, проводившегося с 19 января по 2 марта, средства получат 172 кинозала в 56 регионах, в том числе в Пудоже и Олонце, сообщает Минкульт Карелии. Таким образом, теперь в нашей республике в 12-ти населенных пунктах будет демонстрироваться современное кино на новом цифровом оборудовании.
Размер выделяемых средств, как и прежде, не превышает сумму в 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала. При это есть обязательное условие — окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее половины сеансов отечественных фильмов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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