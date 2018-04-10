17 знаменитых детей-актеров тогда и сейчас

В жизни этих детей было приключение — они снимались в настоящем кино, а потом стали знаменитыми на весь Советский союз. Правда, мало кто из них в результате стал профессиональным актером. Мы решили поинтересоваться, что они делают сегодня.

Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина»

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Маша Старцева сейчас специализируется на русской художественной культуре первой половины XVIII века. Пишет книги, статьи, читает лекции.

Сейчас ей 46 лет.

Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина»

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Трогательный Вася Петров долгое время искал себя в бизнесе, а сейчас учит детишек в школе «Киноостров».

Сейчас ему 45 лет.

Петя Васечкин из «Приключений Петрова и Васечкина»

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Петя Васечкин, который лихо отплясывал в фильме, сейчас работает хореографом-постановщиком, некоторое время был ведущим шоу «Танцы», сейчас числится в судейской команде шоу «Ты супер! Танцы». Нам хорошо известен как Егор Дружинин.

Сейчас ему 46 лет.

Миша Поляков из «Кортика»

Кортик

Юный детектив Миша Поляков — стал преступником, неоднократно был судим за воровство и хранение оружия. Убит киллером в собственной квартире в 90-е.

Генка Петров из «Кортика»

Кортик

Генка Петров пытался поступить в театральный, но не прошел, поэтому отслужил в армии и долгое время работал водителем-экспедитором в одной из минских фирм. Чем занимается сейчас, точно неизвестно.

Сейчас ему 58 лет.

Джейн Бэнкс из «Мэри Поппинс, до свидания»

Мэри Поппинс, до свидания

Джейн осталась верной семейному ремеслу балерины из рода Плисецких — Мессереров. На сцене она была известна под именем Анны Плисецкой и активно выступала до 2007 года. Сейчас занимается постановкой спектаклей.

Сейчас ей 46 лет.

Майкл Бэнкс из «Мэри Поппинс, до свидания»

Мэри Поппинс, до свидания

Майкл, будучи в жизни Филиппом из династии скульпторов Рукавишниковых, также стал продолжателем семейного дела.

Сейчас ему 43 года.

Иванушка из «Марьи-искусницы»

Марья-искусница

Иванушка снимался в кино много, но с разным успехом. Последняя крупная роль выпала ему в 2006 году в фильме «Граффити». Умер в 2010 году.

Том Сойер из «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

Сейчас занимается в основном производством комедийных сериалов. Он — режиссер сериалов «Физрук», «Восьмидесятые», «Адаптация» и пр.

Гек Финн из «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

Озорной Гек Финн стал известным актером Владиславом Галкиным. К сожалению, он умер в 2010 году от сердечной недостаточности.

Костя Инночкин из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Был мастером спорта по самбо и конному спорту, в декабре 2011 года умер от сердечной недостаточности.

Мальчик с сачком из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Вячеслав Царев

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Мальчик с сачком, повзрослев, работал очень разнообразно: грузчиком в винном магазине, уборщиком в подмосковной психиатрической клинике, продавцом мороженого, сторожем, дворником. Много пил, умер в 2006-м.

Электроник и Сыроежкин из «Приключений Электроника»

Приключения Электроника

Сыроежкин и Электроник изредка появляются в кино в эпизодических ролях, но больше занимаются бизнесом. Правда, дела не всегда идут хорошо.

Братьям сейчас 51 год.

Юля Грибкова из «Гостьи из будущего»

Марьяна Ионесян

Гостья из будущего

Подружка Алисы сейчас живёт в Вашингтоне, работает бизнес-консультантом и организует концерты симфонической музыки и спектакли.

Сейчас ей 45 лет.

Коля Герасимов из «Гостьи из будущего»

У Коли жизнь не задалась, учиться ему было неинтересно, актерская карьера не пошла. В последние годы жизни он уехал в деревню, работал мельником, погиб во сне во время пожара.

Гостья из будущего

Алиса стала биохимиком и работает начальником производства иммунно-биологических препаратов. В 2013 году родила вторую дочку.

Сейчас ей 46 лет.

Красная шапочка из фильма «Про Красную Шапочку»

Про Красную Шапочку

Красная шапочка снялась в паре десятков фильмов, сейчас работает теле— и радиоведущей.

Ей 50 лет.