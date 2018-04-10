«Мир, в котором я живу». Ямальцев приглашают в анимацию

На Ямале в рамках Дня российской анимации пройдут весенние показы двух специальных программ для детей: мультфильмы — победители 23 открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздаль» и новый альманах киностудии «Союзмультфильм». Их организовала Ассоциация анимационного кино России в рамках проекта Всероссийской детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу».

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе анимационной студии «Мынику», в Салехарде весенние показы состоятся в середине апреля-мая в библиотеке Дружбы народов. Сейчас идёт составление расписания сеансов. О точных датах показов будет объявлено дополнительно.

Проект Всероссийской детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу» предполагает не только проведение некоммерческих показов мультфильмов, но и конкурс фильмов региональных детских анимационных студий. Для его участия принимаются анимационные работы, созданные с 1 ноября 2017 года в различных жанрах и техниках. Тема — «Мир, в котором я живу». Творческие работы принимают до 10 мая.

Партнером и координатором проекта на Ямале является анимационная студия «Мынику», а сам проект реализуется на финансовые средства, выделенные из Фонда президентских грантов.