Ещё
«Мир, в котором я живу». Ямальцев приглашают в анимацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мир, в котором я живу». Ямальцев приглашают в анимацию 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в рамках Дня российской анимации пройдут весенние показы двух специальных программ для детей: мультфильмы — победители 23 открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздаль» и новый альманах киностудии «Союзмультфильм». Их организовала Ассоциация анимационного кино России в рамках проекта Всероссийской детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу».
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе анимационной студии «Мынику», в Салехарде весенние показы состоятся в середине апреля-мая в библиотеке Дружбы народов. Сейчас идёт составление расписания сеансов. О точных датах показов будет объявлено дополнительно.
Проект Всероссийской детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу» предполагает не только проведение некоммерческих показов мультфильмов, но и конкурс фильмов региональных детских анимационных студий. Для его участия принимаются анимационные работы, созданные с 1 ноября 2017 года в различных жанрах и техниках. Тема — «Мир, в котором я живу». Творческие работы принимают до 10 мая.
Партнером и координатором проекта на Ямале является анимационная студия «Мынику», а сам проект реализуется на финансовые средства, выделенные из Фонда президентских грантов.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Щучье привезут эскизы новой школы-интерната. Можно будет дорисовывать Ямальский «Аист» покорил помощника уральского полпреда В Салехарде заранее запаслись вакциной от клещевого энцефалита
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой48
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение