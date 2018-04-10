В Петербурге половина летних кафе работает нелегально 

Активнее, ребята, активнее!К 1 апреля 2018 года ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (подведомственно Комитету имущественных отношений) заключило около 400 договоров на размещение на улицах города временных летних кафе. 1 апреля прошлого года таких договоров было примерно столько же. На днях Комитет имущественных отношений напомнил предпринимателям: в городе пустуют около 600 мест под летние террасы. «ГКУ „Имущество Санкт-Петербурга“ призывает рестораторов быть активнее в заключении договоров на размещение летних кафе!» — написано на сайте комитета. Сам сезон начинается 1 мая и заканчивается 30 сентября. В прошлом году рестораторы пытались уговорить Смольный увеличить этот срок, начав его с 1 апреля, — но ничего не вышло. При этом нынешний год не совсем обычный — нам предстоит Чемпионат мира по футболу. В КИО в связи с этим рассчитывают на увеличение количества самих летних кафе на территории города. Но рестораторы не очень-то увлечены этой идеей. Шашлык на 80 процентовМожет быть, летние кафе-террасы не пользуются спросом? Предприниматели так не думают. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запад Леонида Гарбара, террасы привлекают внимание гостей, выполняют функцию внешней рекламы заведения. — Летние террасы стали частью образа летнего Петербурга. Гости восхищаются атмосферой белых ночей, чувствуя обаяние нашего города, особенно на так называемых «ресторанных» улицах, — уверяет Леонид Гарбар. Или летние кафе не приносят прибыли? Ничего подобного!— Чем ближе ресторан к городским окраинам, тем больше у него может быть «летних» возможно-стей. В спальных районах есть заведения, открывающие на своей территории целые комплексы под открытым небом. Там, при наличии работающего мангала, до 80 процентов заказов составляет именно шашлык. Затраты на подобные площадки, конечно, достаточно велики: для них приходится не только докупать столы и стулья, текстиль и посуду, но и более тщательно за всем этим ухаживать, ведь эксплуатация происходит на улице. Тем не менее подобная площадка увеличивает количество гостей на 20-25 процентов, — говорит шеф-редактор журнала «Ресторановед» Светлана Куликова. Директор по развитию ресторанной группы Beer Family Project Наталья Митчина уточняет: если лето хорошее, то треть месячной выручки ресторана, при наличии летней террасы хотя бы в 25 квадратных метров, приносит именно терраса. Такова, как говорится, одна, внешняя сторона медали. Но оказывается, есть обстоятельства, которые могут перевесить все плюсы. В «красную зону» — со столами и стульямиПо словам Светланы Куликовой, в Москве с 2016 года рестораторы используют новый формат компактного сезонного кафе, прилегающего к фасаду здания. Оно может находиться даже между выступающими архитектурными элементами. Кроме того, федерация рестораторов и отельеров совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы разработала четыре вида компактных летних кафе, размер которых определен шириной от 0,5 до 0,7 метра. Конечно, они должны отвечать требованиям по безопасности, освещенности, наличию необходимого оборудования и не препятствовать движению пешеходов. — Остальные правила просты, понятны и допускают широкий выбор способов размещения посадочных мест и мебели, — говорит госпожа Куликова. В Петербурге, по ее словам, все сложнее. Город покрыт так называемыми «красными зонами» — это сети инженерно-технического обеспечения и объекты электросетевого хозяйства, которые являются одним из самых серьезных законодательных препятствий к размещению нестационарных торговых объектов. Смольный требует от бизнесменов заключения договоров аренды с условием обязательного их согласования с владельцами инженерных коммуникаций, что чрезвычайно все усложняет. Недавно рестораторы обсуждали этот вопрос с председателем Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгизом Качаевым и начальником городского отдела торговли и общественного питания Алексеем Литвенюком. Ссылаясь на московский опыт, рестораторы предложили рассмотреть возможность размещения возле постоянно действующих объектов общественного питания выносных столиков — в том числе в «красных зонах» — без заключения требующих сложных согласований договоров аренды. Однако проблема остается до сих пор нерешенной, подчеркивает Светлана Куликова. Полностью согласна с ней директор по развитию ресторанной группы Beer Family Project Наталья Митчина. — Разрешительную документацию получить невероятно сложно, — уверяет она. — Вы можете подать заявку на размещение нестационарного торгового объекта, но вероятность попасть в схему размещения минимальна, особенно если вы находитесь в центральной части города. Так как после приема заявки ее на согласование отправляют в 8 комитетов, и если хотя бы один из них против, то в схему размещения вы не попадете. Но даже если случилось чудо, и ваша заявка попала в схему размещения — это еще ничего не значит. Теперь нужно получить договор аренды с Комитетом имущественных отношений. Вы подаете документы, а комитет посылает запросы опять все тем же 8-ми комитетам! Если хотя бы из одного из них пришел ответ, что он не согласен — вам отказывают, и других путей получения разрешительной документации нет. А вопрос всего лишь в том, чтобы вынести на улицу несколько столов и стульев!Кстати, в прошлом году петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не согласовал околосотни участков под летние кафе на территории Центрального района города. Кроме того, по словам госпожи Митчиной, с 2016 годаарендная плата на такие объекты выросла настолько, что у многих вообще пропало желание этим вопросом заниматься. Чиновникам известно о претензиях рестораторов. — Для упрощения разрешительной процедуры были подготовлены поправки в постановление 1045, — рассказала корреспонденту «РГ» начальник сектора по связям с общественностью КУ «Имущество Санкт-Петербурга» Жаннета Алексеева. — Сейчас они на завершающей стадии согласования. Поправки предусматривают четкое распределение полномочий между исполнительными органами госвласти Петербурга в части согласования включения новых мест в схему размещения НТО. Но по поводу арендных ставок озвученная госпожой Алексеевой позиция власти жесткая: действующие ставки ниже рыночных, снижать их нет оснований. С кондиционером на свежем воздухеВпрочем, есть мнение, что рестораторы при использовании летних кафе тоже не все делают правильно. Об этом рассказал нам президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запад Леонид Гарбар. — К сожалению, зачастую рестораторы строят целые временные сооружения, с отоплением и кондиционированием, чтобы «посидеть на свежем воздухе»! Такие сооружения уродуют внешний облик улиц и убивают саму идею летних кафе, — полагает эксперт. Однако это не всегда так. Наталья Митчина, например, уверена, что более половины летних кафе в Петербурге вообще никак не оформлены. И происходит это по двум причинам: из-за бюрократии и высоких ставок аренды. — Приходит в нелегальное летнее кафе проверка, выписывает уведомление о демонтаже, кафе демонтируют, проверяющий это фиксирует, потом кафе снова появляется, затем ситуация повторяется, — говорит она. В Петербурге явно не хватает летних кафе — они привлекательны для граждан и выгодны рестораторам. Но их не станет больше, пока Смольный не изменит политику в этой области. Результат — огромное количество нелегальных кафе, от которых городской бюджет ничего не имеет.