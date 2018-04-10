Центральная библиотека Зеленограда приглашает на «Светлый праздник»

12 апреля в Центральной библиотеке № 249 в районе Савелки состоится литературно-музыкальный вечер «Светлый праздник», посвященный празднованию Пасхи. В нем примут участие воспитанники воскресной школы храма святителя Николая Мирликийского. В исполнении юных вокалистов прозвучит духовная музыка и песни на стихи русских поэтов.

Мероприятие начнется в 18.00 в корпусе 607А. На абонементе библиотеки читателей будет ждать книжная выставка «Пасха — светлый праздник Руси». Приобщиться к духовно-культурным ценностям смогут все желающие.