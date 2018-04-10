Дрейк выпустил новое видео 

Канадский рэпер представил новый клип на композицию «Nice For What», вошедшую в готовящий к выходу пятый студийный альбом музыканта. Режиссером выступила Карена Эванс, ранее встречавшаяся с Дрейком на съемочной площадке видео «God’s Plan».
Главные роли в клипе исполнили актрисы Оливия Уайлд, Зои Салдана, Трейси Эллис Росс, Эмма Робертс, Мишель Родригес, Исса Рей, Тиффани Хэддиш, балерина Мисти Коупленд, певица Syd и модель Джордан Данн. Каждая из них, по мнению Дрейка, олицетворяет образ женщины с сильным характером и внутренним стержнем.