Дрейк выпустил новое видео

Канадский рэпер представил новый клип на композицию «Nice For What», вошедшую в готовящий к выходу пятый студийный альбом музыканта. Режиссером выступила Карена Эванс, ранее встречавшаяся с Дрейком на съемочной площадке видео «God’s Plan».