Ребята приняли участие в марафоне мультфильмов

Учащиеся Детской мультипликационной студии «Котофей» ГБУ «Альмега», Мульстудии «ОКО» ГБОУ Школа «№ 113» ЮЗАО приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы.

Марафон мультфильмов и мастер-класс по их созданию подарил Музей Победы своим посетителям во Всемирный день мультфильмов.

Настоящий праздник для всех любителей мультипликации подготовил Музей Победы 6 апреля. В 11 часов здесь стартовал марафон мультфильмов, созданных юными аниматорами и прославленными мэтрами этого жанра.