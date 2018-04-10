Ребята приняли участие в марафоне мультфильмов 

Учащиеся Детской мультипликационной студии «Котофей» ГБУ «Альмега», Мульстудии «ОКО» ГБОУ Школа «№ 113» ЮЗАО приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы.
Марафон мультфильмов и мастер-класс по их созданию подарил Музей Победы своим посетителям во Всемирный день мультфильмов.
Настоящий праздник для всех любителей мультипликации подготовил Музей Победы 6 апреля. В 11 часов здесь стартовал марафон мультфильмов, созданных юными аниматорами и прославленными мэтрами этого жанра.
Самой увлекательной частью праздничной программы, безусловно, стал мастер-класс, подготовленный мультипликационной студией «Жар-птица». Затем секретами своего мастерства с юными зрителями поделились создатели легендарных мультиков Леонид Носырев и Вячеслав Назарук.