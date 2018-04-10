Amedia TV собирается подать в суд на «Кубик в кубе»

Одна из самых известных любительских студий озвучки «Кубик в кубе» может оказаться под судом за нарушение авторских прав. Кинокомпания Amedia TV владеет эксклюзивными правами на показ всех новых сериалов HBO, и «пираты» видятся ей главной угрозой.

О намерении начать уголовное расследование сообщили сотрудники студии, ссылаясь на переданное им письмо.

«Кубик в кубе» — одни из наиболее активных пиратов, которые незаконно распространяют сериалы в своей озвучке. В настоящий момент рассматриваем возможность о возбуждении против них уголовных дел по ст. 146 УК РФ.

Вместе с тем, Ассоциация интернет-видео уже обратилась в антимонопольную службу с целью принятия решений против рекламодателей, размещающих рекламу в пиратском видео и в местах распространения пиратской продукции.

Amedia TV Представители кинокомпании подтвердили, что изучают возможность привлечения энтузиастов к уголовной ответственности. При этом размер нанесённого ущерба руководство компании оценивает как «особо крупный».

Группа «Кубик в кубе», состоящая из (по их собственным сведениям) двух физических лиц, нарушает наши права и в связи с этим мы рассматриваем возможность привлечения их к ответственности, начиная от ограничения распространения ссылок на загрузку и просмотр фильмов и сериалов, правами на которые обладает наша компания.

Поскольку, по известной нам информации, «Кубик в кубе» не является юридическим лицом, на наш взгляд наиболее эффективным и действенным способом может стать привлечение к ответственности в порядке, предусмотренном статьёй 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав).

Amedia TV Под маркой Home of HBO канал «Амедиатека» показывает сериалы «Хороший доктор», «Эш против зловещих мертвецов», «Силиконовая долина», «Барри» и другие. Большинство этих проектов также доступно в «альтернативной» озвучке «кубиков».

По словам соосновательницы студии Ольги Кравцовой, «Кубик в кубе» планировала сотрудничать с Amedia ещё в 2012 году. Но кинокомпании требовалась многоголосая озвучка минимум с двенадцатью актёрами. Поскольку над проектами «Кубика в кубе» работают всего два человека, к локализации их привлекать не стали.

Переводчики готовы отказаться от своей деятельности, если над ними реально нависнет угроза уголовного наказания.

Очень глупо сесть за то, что ты любил сериалы и хорошо озвучивал проституток и наркоманов.