«Кубик в кубе»: «Глупо сесть за то, что ты любил сериалы и хорошо озвучивал проституток и наркоманов»

Представители студии попытались оправдать свои действия после угрозы судебного разбирательства, поступившей от Amedia TV.

6 апреля представители «Кубика в кубе» сообщили о получении письма от компании Amedia TV, в котором студию озвучки пугали потенциальным судебным разбирательством из-за распространения нелегального контента на территории РФ.

Спустя три дня Amedia TV подтвердила свои намерения в разговоре с vc.ru. Компания рассматривает возможность привлечь участников проекта «Кубик в кубе» к уголовной ответственности. Судя по всему, причиной конфликта стали сериалы HBO, на которые Amedia TV в России обладает эксклюзивными правами.

Группа «Кубик в кубе», состоящая из (по их собственным сведениям) двух физических лиц, нарушает наши права и в связи с этим мы рассматриваем возможность привлечения их к ответственности, начиная от ограничения распространения ссылок на загрузку и просмотр фильмов и сериалов, правами на которые обладает наша компания.

Поскольку, по известной нам информации, «Кубик в кубе» не является юридическим лицом, на наш взгляд наиболее эффективным и действенным способом может стать привлечение к ответственности в порядке, предусмотренном статьёй 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав).

Amedia TV оценивает размер ущерба как «особо крупный» (от миллиона рублей), что по статье 146 УК РФ может грозить участникам «Кубика в кубе» принудительными работами до пяти лет или лишением свободы до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В свою очередь представители «Кубика в кубе» заявили о готовности к сотрудничеству с Amedia TV. Судя по всему, они вновь хотят предложить компании свои услуги.

Мы видим массу вариантов, как «Кубик в кубе» мог бы сотрудничать с Amedia TV. Нам кажется, что только при таком варианте выиграет зритель. Люди смотрят нас, потому что хотят, чтобы в смешных сериалах было смешно, а в грустных — грустно. Хотят понимать, какие эмоции испытывают персонажи сериалов. Получать сериалы в таком виде, в котором их задумывали создатели.

Мы надеемся, что здравый смысл победит. Но если всё и дальше пойдёт в таком режиме с угрозами завести на нас уголовку, мы перестанем озвучивать сериалы. Очень глупо сесть за то, что ты любил сериалы и хорошо озвучивал проституток и наркоманов.

соосновательница студии «Кубик в кубе»

По словам представителей «Кубика в кубе», в момент запуска в России «Амедиатеки» Amedia TV планировала сотрудничать со студией озвучки, но передумала, когда узнала, что в «Кубе» работают всего два человека, чего недостаточно для озвучки «премиум-качества».

Так или иначе, «Кубик в кубе» вряд ли сможет диктовать Amedia TV свои условия, так как права на сериалы принадлежат именно последней и она сама вольна решать, какая озвучка лучше.

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