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В Bootlegger Muzcafe выступит швейцарский джаз-квинтет Кристофа Граба
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В Bootlegger Muzcafe выступит швейцарский джаз-квинтет Кристофа Граба 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Только в качестве руководителя он имеет отношение к восьми действующим коллективам и работает еще во многих, среди которых стоит особо выделить Zurich Jazz Orchestra.
Квинтет с аккордеоном — весьма нестандартная форма для современного европейского джаза. Граб с товарищами остается где-то посередине, максимально усложняя оркестровки в стремлении показать всю многозначность и комплексность импровизации, но останавливаясь на той грани, когда композиции его авторства воспринимаются именно как песни. Сложные, в чем-то провокационные, но выполненные в том ключе, который можно охарактеризовать именно словом «джаз».
"Во взаимодействии саксофона и аккордеона швейцарский джаз-бэнд Raw Vision превосходит все традиционализмы и авангардизмы, чтобы определить свой собственный ландшафт", — так написал о коллективе журналист, писатель, историк джаза Вольф Кампманн (Берлинский институт джаза).
Состав джаз-квинтета: Christoph Grab (саксофоны) Ronny Graupe (гитара) Thomas Luescher (аккордеон, фортепиано) Raphael Walser (бас) Maxime Paratte (ударные)
Raw Vision — ансамбль с говорящим названием ("сырой", в значении «грубый/прямолинейный/непредвзятый», «взгляд»). Музыка коллектива полностью свободна от джазовых клише, демонстрируя то, как могут быть объединены сложность полиритмов и полифонии и «архаичная простота».
В 2015 году их альбом «Code Talker» был включен в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, коллектив выпустил свой второй диск.
Встреча в ВК — https://vk.com/rawvisionsmr
Информация на сайте: http://tickets.samarajazz.ru
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