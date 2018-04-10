В Bootlegger Muzcafe выступит швейцарский джаз-квинтет Кристофа Граба

Только в качестве руководителя он имеет отношение к восьми действующим коллективам и работает еще во многих, среди которых стоит особо выделить Zurich Jazz Orchestra.

Квинтет с аккордеоном — весьма нестандартная форма для современного европейского джаза. Граб с товарищами остается где-то посередине, максимально усложняя оркестровки в стремлении показать всю многозначность и комплексность импровизации, но останавливаясь на той грани, когда композиции его авторства воспринимаются именно как песни. Сложные, в чем-то провокационные, но выполненные в том ключе, который можно охарактеризовать именно словом «джаз».

"Во взаимодействии саксофона и аккордеона швейцарский джаз-бэнд Raw Vision превосходит все традиционализмы и авангардизмы, чтобы определить свой собственный ландшафт", — так написал о коллективе журналист, писатель, историк джаза Вольф Кампманн (Берлинский институт джаза).

Состав джаз-квинтета: Christoph Grab (саксофоны) Ronny Graupe (гитара) Thomas Luescher (аккордеон, фортепиано) Raphael Walser (бас) Maxime Paratte (ударные)

Raw Vision — ансамбль с говорящим названием ("сырой", в значении «грубый/прямолинейный/непредвзятый», «взгляд»). Музыка коллектива полностью свободна от джазовых клише, демонстрируя то, как могут быть объединены сложность полиритмов и полифонии и «архаичная простота».

В 2015 году их альбом «Code Talker» был включен в список лучших работ года по версии швейцарского радио SRF2. А весной 2018-го, незадолго до приезда в Россию, коллектив выпустил свой второй диск.

Встреча в ВК — https://vk.com/rawvisionsmr

Информация на сайте: http://tickets.samarajazz.ru