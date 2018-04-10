В оформлении Ростова ко Дню Победы применят новые технологии 

В оформлении Ростова-на-Дону перед празднованием 73-ей годовщины со Дня Победы будут применяться новые технологии. Как рассказала заместитель градоначальника по социальным вопросам Елена Кожухова, уже разработано эскизное предложение комплексного оформления южной столицы. Основной оформления станет схематичное изображение Вечного огня, совмещенное с числом «73» на фоне цвета красных гвоздик и с изображением георгиевской ленты. Также для оформления использованы архивные фотографии времен войны.
«В оформлении задействованы как традиционные элементы — вертикальные растяжки, флажные композиции, подвесы, крупноформатные плакаты на зданиях и рекламных конструкциях, так и впервые размещаемые объемно-пространственные композиции в виде тюльпанов и знака «Победа». Кроме того, впервые в оформлении использована технология solar air, которая позволяет добиться эффекта медиа изображения», — отметили в городской администрации.
Украшены будут, в частности, улица Большая Садовая и Театральная площадь, въезды в город. Будут размещены панно на фасадах Речного вокзала, Дома творчества детей и молодежи, театра имени М. Горького, вертикальные растяжки, подвесы, а также флажные конструкции на опорах электротранспорта.
«День Победы 1945 года от нас все дальше и наша задача сохранить историческую память и создать особое настроение горожан и в том числе -праздничным оформлением улиц и зданий Ростова», — отметила Елена Кожухова. Также ростовчан ждет девятиминутный салют в 22 часа. Они смогут увидеть залпы 1000 салютных установок, в том числе «Красной мины», «Зеленого пиона», «Золотой короны» и «Серебряной астры».