В оформлении Ростова ко Дню Победы применят новые технологии

В оформлении Ростова-на-Дону перед празднованием 73-ей годовщины со Дня Победы будут применяться новые технологии. Как рассказала заместитель градоначальника по социальным вопросам Елена Кожухова , уже разработано эскизное предложение комплексного оформления южной столицы. Основной оформления станет схематичное изображение Вечного огня, совмещенное с числом «73» на фоне цвета красных гвоздик и с изображением георгиевской ленты. Также для оформления использованы архивные фотографии времен войны.

«В оформлении задействованы как традиционные элементы — вертикальные растяжки, флажные композиции, подвесы, крупноформатные плакаты на зданиях и рекламных конструкциях, так и впервые размещаемые объемно-пространственные композиции в виде тюльпанов и знака «Победа». Кроме того, впервые в оформлении использована технология solar air, которая позволяет добиться эффекта медиа изображения», — отметили в городской администрации.

Украшены будут, в частности, улица Большая Садовая и Театральная площадь, въезды в город. Будут размещены панно на фасадах Речного вокзала, Дома творчества детей и молодежи, театра имени М. Горького, вертикальные растяжки, подвесы, а также флажные конструкции на опорах электротранспорта.

«День Победы 1945 года от нас все дальше и наша задача сохранить историческую память и создать особое настроение горожан и в том числе -праздничным оформлением улиц и зданий Ростова», — отметила Елена Кожухова. Также ростовчан ждет девятиминутный салют в 22 часа. Они смогут увидеть залпы 1000 салютных установок, в том числе «Красной мины», «Зеленого пиона», «Золотой короны» и «Серебряной астры».