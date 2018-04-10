Создатели «Мира Дикого Запада» сами «заспойлерили» второй сезон шоу

Чтобы не дать ушлым поклонникам «Мира Дикого Запада» даже малейшую возможность «заспойлерить» шоу для обычных зрителей, его создатели решили пойти на крайние меры. Если уж кто и будет преждевременно раскрывать сюжетную интригу, то это будут они сами.