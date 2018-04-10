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Создатели «Мира Дикого Запада» сами «заспойлерили» второй сезон шоу
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Создатели «Мира Дикого Запада» сами «заспойлерили» второй сезон шоу 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Чтобы не дать ушлым поклонникам «Мира Дикого Запада» даже малейшую возможность «заспойлерить» шоу для обычных зрителей, его создатели решили пойти на крайние меры. Если уж кто и будет преждевременно раскрывать сюжетную интригу, то это будут они сами.
Но на самом деле можете выдохнуть — авторы Westworld просто пошутили. В 25-минутном видео нет никаких спойлеров ко второму сезону популярного шоу, лишь небольшое интро со стороны Бернарда Лоу, прибывающего в город, где Эван Рэйчел Вуд исполняет песню Never Gonna Give You Up Рика Эстли. После зрителей ждёт ещё около 20 минут сидящей перед фортепиано собаки. Всё это под заглавную тему «Мира Дикого Запада».
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Учёные утверждают, что спойлеры делают сюжет интереснее (спойлеры!) «Хан Соло: Звездные войны. Истории»: трейлер и премьера в Каннах «Дэдпул 2», по слухам, потерял главного злодея
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