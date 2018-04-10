«Перепутали хлорку с кислотой». Что родные кузбасских детей говорят о массовом отравлении в бассейне

Кемеровские дети отравились во время тренировки в бассейне спортивно‐оздоровительного комплекса «Олимпиец». Следователи считают, что работник бассейна добавил неверное средство в бак для очистки воды. После этого находиться в воде стало невозможно — и детям пришлось выбегать на улицу едва ли не раздетыми. «360» поговорил с родственниками пострадавших детей и узнал, что произошло в бассейне.

Отравление в Кузбассе

Десять человек доставлены в больницы Кемеровской области с легкой степенью отравления. Девятого апреля в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в городе Мыски 25 детей, их тренер и медработник почувствовали едкий запах. Детей вывели из бассейна и вызвали скорую помощь. Позднее у нескольких из них диагностировали раздражение слизистых и тошноту.

«У детей диагностировано раздражение слизистых, тошнота, кашель. Всем оказана медицинская помощь, 10 детей находятся в больнице под медицинским наблюдением. Следствие выясняет обстоятельства случившегося», — сообщила пресс-служба местного управления СКР

Местная жительница Екатерина Пожидаева рассказала «360», что ее семилетняя дочь пострадала в бассейне.

Мы, родители, были внизу. Дети уже бежали все, кашляли, захлебывались. Они выбежали, сказали, что перепутали хлорку с кислотой. Добавили кислоту какую-то в воду, дети начали задыхаться. Молодец тренер, сработала оперативно, быстренько вывела

— Екатерина Пожидаева.

По ее словам, многие дети поехали в больницу с сильным насморком и кашлем, а одна из пострадавших девочек четыре часа лежала в реанимации. Позже пострадавшую увезли в больницу в Новокузнецк, и там она пошла на поправку.

«В детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы находятся по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу N7 Новокузнецка. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет», — сообщили в пресс-службе мэрии города Мыски. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщила администрация Кузбасса.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что довольна работой сотрудников бассейна. По ее словам, тренер, которая в момент отравления была в бассейне, также находится в больнице под капельницами. «Молодец девчонка (тренер — прим.ред.), быстро всех вытащила. И второй тренер противогаз надел, и вещи детей выносил», — заключила Пожидаева.

Перепутали средства

Следователи завели уголовное дело после отравления в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса. Они проверили вентиляцию и очистку воды. Им удалось выяснить, что концентрация хлора в воздухе была превышена. По предварительным данным, в бак для обеззараживания воды по ошибке добавили средство, которое понижает уровень кислоты в воде. В связи с этим произошла химическая реакция, и концентрация хлора в воздухе стала токсичной для человека. В связи с происшествием Следственный комитет назначил ряд экспертиз. Следователи изъяли техническую документацию спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».

Работа бассейна комплекса приостановлена на три дня. Специалисты проводят повторный анализ воды и воздуха. После всех проверок Роспотребнадзор примет решение о дальнейшей судьбе учреждения.

Дядя одной из пострадавших девочек Андрей Казицин в разговоре с «360» подтвердил, что сотрудники бассейна перепутали жидкости для очистки воды.

Работник, который отвечает за очистку воды в бассейне, перепутал бутылки, добавил какую-то кислоту не ту. У меня племянница астматик. Она первая прыгнула в бассейн, у нее сразу же началось удушье. Подумала, что это приступ — выскочила. Мало времени провела в воде, но все равно сейчас в больнице. Остальные дети там дольше были. Племянница тренеру помогала детей помладше вытащить оттуда. Потом все выбегали кто в трусах, кто в купальниках, мокрые на улицу. Хорошо, что тренер их в одеяла укутала — и быстро среагировала

— Андрей Казицин.

Нормы санпина

Дезинфекцию бассейнов проводят, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормативы и правила. Чтобы требования были выполнены, необходимо прежде всего регулярно менять воду в бассейнах. Если очистка проводится с помощью рециркуляции непрерывным потоком воды, то она должна быть обеззаражена и 10% должна составлять чистая водопроводная вода в расчете на каждые восемь часов работы бассейна.

Обеззараживание воды также является обязательным фактором. «Для бассейнов спортивного и спортивно-оздоровительного назначения в качестве основных методов обеззараживания воды могут быть использованы хлорирование, бромирование, озонирование, а также ультрафиолетовое излучение с дозой не менее 16 мДж/кв.см вне зависимости от типа установки», — указано в санитарным правилах и нормах. При хлорировании воды концентрационный раствор добавляют в воду или в подающий трубопровод.