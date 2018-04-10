Дядя Федор и прокисшее Простоквашино

Не обошлась без скандалов премьера первой серии мультика «Возвращение в Простоквашино». Sobesednik.ru выяснил детали.

Многие зрители остались разочарованными: мульт сильно проигрывает «тому самому» «Простоквашино», а писатель Эдуард Успенский считает, что нарушены его авторские права.

Продолжение легендарного мультфильма, хоть и произведено на «Союзмультфильме», связано с известным молочным брендом и его рекламной кампанией. Именно этим можно объяснить тот факт, что мультик появился в сети в свободном доступе, а мальчики и девочки, претендующие на гордое звание видеоблогеров, стали наперебой кидаться в создателей язвительными стрелами. Надо сказать, не без оснований: новые приключения Дяди Федора, Матроскина, Шарика и прочих любимых героев не смешны и не шибко интересны, а попытки напичкать мульт модными словами вроде «селфи», «грустный смайлик» напрочь лишены элегантности.

По понятным причинам создатели мульт-фильма делают упор на молоко: пиарится не сам бренд (это вызвало бы отторжение и окончательно превратило мульт в рекламный ролик), но хотя бы продукт. Возможно, и это негативно повлияло на сценаристов.

Писателя Эдуарда Успенского, заключавшего с молочной компанией договор в 2002 году, на этот раз, похоже, никто ни о чем не спрашивал. «Они думают, что я помру или что-то со мной случится», — в сердцах заявил Успенский, который всегда ревниво относился к тому, что на придуманных им героях пытаются заработать, а с ним не делятся. И добавил, что не подаст руки Охлобыстину и Сукачеву за то, что те озвучивали соответственно Печкина и Шарика.

С другой стороны, Успенского обделил не «Союзмультфильм» и не молочные короли, а Верховный суд России. В 2015 году суд признал, что права на персонажей, созданных до 1992 года, принадлежат киностудии. То есть оставил не у дел не только писателя, придумавшего образы в виде слов, но и художников, рисовавших этих персонажей. Но Успенский с этим не согласен и всегда претендовал на получение дохода от образов придуманных им мультгероев: мы помним многолетние жаркие битвы за Чебурашку. Ради попыток избежать скандала «Союзмультфильм», по некоторым данным, предлагал писателю отступные, но тот на предложение не ответил.

«Возвращение в Простоквашино» будет продолжено. Сюжет пусть не лихо, но все-таки закручен: в доме Матроскина и Шарика появляется некий страшный Грызун (похоже, в размеренную жизнь героев решили внедрить потусторонние силы), и Дядя Федор едет спасать друзей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.