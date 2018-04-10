Более 470 мероприятий проведут в Псковской области в честь Дня Победы

Об этом сообщила в понедельник, 9 апреля, первый заместитель председателя госкомитета региона по культуре Анна Бударина на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова

В проект плана мероприятий вошли уже традиционные патриотические акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», а также вечера памяти, концерты, уроки мужества, тематические экскурсии в музеях и другие мероприятия. Накануне 9 мая в Псковском академическом театре имени Пушкина состоится торжественный вечер и праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны.

В организации праздничных и патриотических мероприятий примут активное участие волонтеры и общественные организации региона. Ожидается, что в патриотической акции «Бессмертный полк» в этом году примут участие от 10 до 15 тыс. человек. Полк будет формироваться у областного центра семьи и пройдет вместе с ветеранами по Октябрьскому проспекту до Зеленого театра. Врио губернатора Михаил Ведерников также выразил желание принять участие в этой акции.

В числе новых проектов, которые будут реализованы ко Дню Победы, — «Внуки истории» и «Улицы Героев», цель которых — увековечивание памяти и воспитание уважения к подвигу предков в годы Великой Отечественной войны. Информация об этих проектах прозвучала на презентации проекта Михаила Ведерникова «Команда 2018».

Врио губернатора понравилась задумка, и он пригласил ее автора, куратора патриотического направления студенческого правительства Пскова Глорию Тесля, рассказать о них подробнее на заседании оргкомитета. Общественница отметила, что молодежное объединение может реализовать их своими силами, а со стороны региональных и городских властей им нужна информационная поддержка.

В ответ на просьбу врио губернатора Михаил Ведерников назначил своего заместителя Николая Цветкова куратором этих проектов, а также поручил ему представить на следующем заседании и другие проекты общественных и молодежных объединений, приуроченных ко Дню Победы.

Также сейчас в рамках подготовки к дате завершается работа над четвертым томом книги «Солдаты Победы», посвященного Невельскому району. Издание выйдет в печать в конце апреля и будет презентовано в преддверии праздника.

Глава Пскова Иван Цецерский доложил на заседании оргкомитета о подготовке областной столицы к праздничным мероприятиям.

В завершение заседания Михаил Ведерников нацелил членов оргкомитета на слаженную работу по организации праздничных мероприятий на территории региона.