Гостям ПМЭФ организуют благотворительный вечер в Музее Фаберже

Благотворительный вечер с участием маэстро симфонического оркестра Мариинского театра Валерия Гергиева и всемирно известной пианистки Миры Евтич состоится в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Музее Фаберже. Об этом сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».

Концерт запланирован на 23 мая. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков , вечер с участием ярких представителей классической музыки организуется в поддержку Музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности.

Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звезд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией Музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей Форума

— Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет работать с 24 по 26 мая. В прошлом году его посетил президент России Владимир Путин . В ходе пленарного заседания основной темой обсуждения стали вопросы поиска нового баланса в глобальной экономике, также обсуждались отношения России с США и Евросоюзом , обстановка на Ближнем Востоке и другие новости международной повестки.