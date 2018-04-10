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Гостям ПМЭФ организуют благотворительный вечер в Музее Фаберже
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Гостям ПМЭФ организуют благотворительный вечер в Музее Фаберже 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Благотворительный вечер с участием маэстро симфонического оркестра Мариинского театра Валерия Гергиева и всемирно известной пианистки Миры Евтич состоится в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Музее Фаберже. Об этом сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».
Концерт запланирован на 23 мая. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, вечер с участием ярких представителей классической музыки организуется в поддержку Музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности.
Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звезд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией Музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей Форума
— Антон Кобяков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет работать с 24 по 26 мая. В прошлом году его посетил президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания основной темой обсуждения стали вопросы поиска нового баланса в глобальной экономике, также обсуждались отношения России с США и Евросоюзом, обстановка на Ближнем Востоке и другие новости международной повестки.
В этом году участники форума планируют обсудить новые направления торгово‐экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС. В программу также включили вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров.
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