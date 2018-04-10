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В столице Урала выступят легендарные «Песняры»
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В столице Урала выступят легендарные «Песняры» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В екатеринбургском ДК им. Лаврова в конце апреля выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль из Беларуси «Песняры».
Созданный известным уроженцем Свердловска Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого века ансамбль «Песняры» продолжает радовать поклонников во многих странах мира песнями, многие из которых вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки.
Сегодня Белорусский государственный ансамбль «Песняры» является правопреемником и великолепным продолжением наследия Владимира Мулявина, а также является единственным законным обладателем общеизвестного товарного знака в России, Украине и Беларуси. Новый состав высоко поднял планку исполнительского мастерства, и именно этот состав критики и поклонники называют лучшим коллективом после Владимира Мулявина.
На концерте прозвучат как новые, так и полюбившиеся песни ансамбля: «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Полонез Огинского» и многие другие.
Концерт БГА «Песняры» состоится 26 апреля в ДК им. Лаврова (проспект Космонавтов, 23). Начало в 19.00. Информацию по продажам билетов можно получить в кассах ДК Лаврова (тел. 331-29-94, 331-30-09) и на сайте kassy.ru (тел. 222-70-00).
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