Маленьким екатеринбуржцам предложили нарисовать безопасный газ

АО «Екатеринбурггаз» совместно с управляющей компанией «УК ЖКХ Октябрьского района» проводит ежегодный конкурс детских рисунков на тему безопасного использования газа в быту.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбург», стать его участниками могут жители Октябрьского района уральской столицы в возрасте от 3 до 15 лет. Работы формата А4-А3 могут быть выполнены в любой живописной технике, допускается использование аппликации. К рисункам необходимо приложить данные об авторе: адрес, ФИО, возраст, контактный телефон родителей.

Приветствуется привлечение к творчеству родителей и педагогов. В процессе совместной работы взрослые смогут повторить правила газовой безопасности, акцентировать внимание детей на наиболее важных пунктах: — При пользовании газовыми приборами необходимо держать форточку открытой. — Нельзя оставлять работающие газовые плиты без присмотра. — Запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений. — Необходимо содержать газовые плиты в чистоте и исправности. — Нельзя сушить белье над газовой плитой.

При появлении запаха газа необходимо: прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери, покинуть помещение, набрать номер аварийной газовой службы 104 с мобильного телефона (04 — со стационарного). Аварийно-спасательное подразделение «Екатеринбурггаза» работает круглосуточно, без выходных.

Рисунки принимаются до 15 мая 2018 года. Работы можно сдать в канцелярию АО «Екатеринбурггаз» по адресу: улица Белинского, 37, а также администратору «УК ЖКХ Октябрьского района» (улица Декабристов, 16/18 — литер З). Награждение победителей и всех участников конкурса состоится 1 июня на празднике, посвященном Международному дню защиты детей.