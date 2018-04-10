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В Израиле умение петь помогло потерявшейся собаке вернуться к хозяину
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В Израиле умение петь помогло потерявшейся собаке вернуться к хозяину 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Потерявшаяся в Израиле собака cмогла отыскать своего хозяина благодаря своему умению петь и любви к популярной детской песне, это помогло полицейским найти хозяина и вернуть ему пса.
Как рассказали в пресс-службе израильской полиции, правоохранители подобрали пса породы сибирский хаски в бедуинском поселке, где тот бродил «изможденным и дезориентированным», и связались с человеком, который незадолго до этого подавал заявление о пропаже питомца.
"Он попросил полицейских проиграть песню из заставки детской передачи «Солнышко», сказав, что, если пес запоет, то это точно его собака", — говорится в сообщении.
Пресс-служба полиции распространила видеоролик, на котором пес начинает выть под музыку, заигравшую на мобильном телефоне.
"Полицейские дали ему послушать несколько других песен, но к ним он остался равнодушен", — говорится в сообщении.
Видео запечатлело трогательную сцену воссоединения пса с хозяином, который примчался в полицейский участок и признался, что «плакал всю дорогу».
Потерявшаяся в Израиле собака cмогла отыскать хозяина
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