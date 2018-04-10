На открытом уроке полицейские рассказали подросткам о вреде наркотиков

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018», сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО организовали и провели открытый урок в Центре социальной помощи семье и детям «Доверие».

Цель беседы — профилактика распространения и употребления наркотиков, а также формирование у подростков антинаркотического мировоззрения.

Перед собравшимися ребятами, многие из которых состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, выступили представители Отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЗАО, представитель Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович и члены общественной молодежной организации «Активный гражданин», заведующая филиалом «Тропарево-Никулино» ГБУ Центра содействия помощи семьи и детям «Доверие» Елена Сосонкина.

Приглашенный врач психиатр-нарколог привела примеры пагубного влияния сигарет и наркотиков на организм, и последствиях немедицинского потребления различных наркотических веществ.