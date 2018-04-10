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На открытом уроке полицейские рассказали подросткам о вреде наркотиков
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На открытом уроке полицейские рассказали подросткам о вреде наркотиков 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018», сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО организовали и провели открытый урок в Центре социальной помощи семье и детям «Доверие».
Цель беседы — профилактика распространения и употребления наркотиков, а также формирование у подростков антинаркотического мировоззрения.
Перед собравшимися ребятами, многие из которых состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, выступили представители Отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЗАО, представитель Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович и члены общественной молодежной организации «Активный гражданин», заведующая филиалом «Тропарево-Никулино» ГБУ Центра содействия помощи семьи и детям «Доверие» Елена Сосонкина.
Приглашенный врач психиатр-нарколог привела примеры пагубного влияния сигарет и наркотиков на организм, и последствиях немедицинского потребления различных наркотических веществ.
Начальник отделения профилактики административной практики и противодействия наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и еще раз напомнил о тяжелых последствиях приема запрещенных веществ.
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