Лучший мультфильм Москвы сделали ученики школы №1409 из САО 

Ученики школы 1409 из САО победили сразу в 2 номинациях городского этапа конкурса «Мастерская сказки-2018».
В конкурсе участие приняли более 200 участников.
Мультфильм «Как собака друга искала», который 4 месяца своими руками делали Светлана Гречишкина, Аврора Чернова, Анна Овчинникова, Матвей Кольцов и Максим Бороденко, набрал 25 баллов из 25 возможных.
Также высокую оценку от жюри получил и макет.
Ребята отлично представили свои работы. Церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится 25 апреля на заключительном мероприятии Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство».
Как отметила директор школы № 1409 Ирина Ильичева, в образовательном центре созданы все условия для всестороннего развития детей. "Одно из важных условий раскрытия творческих способностей у детей — это создание атмосферы комфортности, свободы и увлеченности. Наша важнейшая задача, помимо передачи ученикам знаний, дать возможность каждому малышу суметь познать радость победы и успеха. Поверьте, что это требует от учителей особого внимания и подхода к школьникам", — подытожила Ильичева.