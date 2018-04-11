Лучший мультфильм Москвы сделали ученики школы №1409 из САО

Ученики школы 1409 из САО победили сразу в 2 номинациях городского этапа конкурса «Мастерская сказки-2018».

В конкурсе участие приняли более 200 участников.

Мультфильм «Как собака друга искала», который 4 месяца своими руками делали Светлана Гречишкина, Аврора Чернова, Анна Овчинникова, Матвей Кольцов и Максим Бороденко, набрал 25 баллов из 25 возможных.

Также высокую оценку от жюри получил и макет.

Ребята отлично представили свои работы. Церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится 25 апреля на заключительном мероприятии Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство».