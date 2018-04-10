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СК: после ЧП в бассейне «Олимпия» тренер пострадавшей девочки находится под подпиской о невыезде
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СК: после ЧП в бассейне «Олимпия» тренер пострадавшей девочки находится под подпиской о невыезде 

59.ru 51 минуту назад
Фото: 59.ru
Стали известны подробности дела о ЧП в пермском бассейне «Олимпия», где 2 апреля занимавшаяся плаванием 10-летняя девочка начала тонуть. Ребенка вытащили из воды, сделали искусственное дыхание и доставили в больницу. Сейчас медики борются за ее жизнь. Инцидент произошел во время тренировки.
В следственном комитете 59.ru рассказали, что девочка занимается плаванием с пяти лет. В феврале этого года она прошла отбор в группу спортивного плавания.
— В этой группе отбор по медицинским показателям строже. Но девочка имела разрешение на такие тренировки. Обмороков у нее никогда не было, — сообщила 59.ru cледователь по особо важным делам Следственного отдела по Индустриальному району Перми Юлия Приходько. — Она неоднократно занимала призовые места. В феврале этого года победила на Первенстве Пермского края в Березниках.
У тренера Натальи Абориной стаж 16 лет  По словам следователя, 2 апреля на одной дорожке занимались 19 детей.
— У бортика за ребятами наблюдала их тренер. Во время занятий она несет ответственность за их жизнь и здоровье, — рассказала 59.ru Юлия Приходько. — Девочка закончила очередное упражнение и после этого ушла под воду. Нам предстоит выяснить, почему этот момент не заметили другие подростки, дать оценку действиям тренера и спасателей бассейна.
Девочку заметила посетительница с соседней дорожки. Женщина позвала спасателей. Из воды ребенка доставал еще один мужчина-посетитель.
— Мы изучили запись камеры видеонаблюдения. Под водой девочка пробыла 4:25 минуты. Глубина бассейна — два метра, — сказала Юлия Приходько.
Сейчас спортивный наставник девочки Наталья Аборина допрошена. Она — известный в Пермском крае тренер по плаванию, выпустившая в свое время многих именитых пермских пловцов, участников Олимпиад — среди них, к примеру, Дарья Муллакаева (участница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. — Прим. автора). По словам источника в Минспорте Прикамья, она считается действительно лучшим тренером по плаванию в регионе. Ее стаж в этой должности составляет 16 лет.
— Сейчас тренер находится под подпиской о невыезде на время следствия, она на больничном. На время больничного у детей другой тренер, но группе пришлось пропустить одно соревнование, — сообщила 59.ru Юлия Приходько.
В министерстве спорта Пермского края 59.ru сообщили, что продолжается межведомственная проверка по факту происшествия. Мы направили запрос в «Олимпию» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее отец другого ребенка, занимающегося плаванием в этой группе, рассказал 59.ru, что у девочки неоднократно были обмороки на соревнованиях. Пока эта информация не подтверждена. В нашем материале мы собирали все версии произошедшего.
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