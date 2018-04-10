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В парке «Мир Аватара» появится настоящий гигантский экзоскелет из фильма
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В парке «Мир Аватара» появится настоящий гигантский экзоскелет из фильма 

TechCult 38 минут назад
Фото: TechCult
Компания Дисней в прошлом году открыла тематический парк развлечений «Pandora: The World of Avatar», который отличает важная черта: у этого места есть история и сюжет дальнейшего развития. Это означает появление знаковых обновлений и свежайшим из них оказалось введение в персонал парка нового сотрудника в огромном прямоходящем экзоскелете. Он и его костюм — часть туристической программы. Мир планеты Пандора населен существами гораздо крупнее человека, поэтому хрупкие земляне облачились в разномастные экзоскелеты и придумали технологию аватаров. Второе уже частично реализовано в аттракционе «Полет на Баньши», а теперь посетители смогут воочию увидеть, в каких условиях трудятся рядовые колонисты. Актер-гид в своем костюме выступает живым свидетелем истории освоения Пандоры.
Изюминка, конечно, сам экзоскелет. Он представляет собой комбинацию из прямоходящей роботизированной платформы, кабины пилота и пары манипуляторов с прямым управлением от человека. Машина действительно ходит, деловито размахивает конечностями, пилот управляет ею и может сыграть перед зрителями импровизированный спектакль. Но не швыряться грузовиками — манипуляторы слабоваты для серьезных задач, да и безопасность превыше всего.
Экзоскелет нарочито сделан неказистым, потертым, со следами эксплуатации. По легенде это рабочая модель для геологов, лаборантов и инженеров, которые трудятся в полевых условиях негостеприимной Пандоры. Никакой брони и вооружения, как в фильме, но при высоте более 3 м машина и так выглядит более чем внушительно. Увидеть экзоскелет за работой можно будет уже в конце апреля.
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