Спасатели вернули на берег катавшихся на тонкой льдине по Волге детей

«Прокат» двух юных жителей Ярославля по Волге на льдине завершился в больнице, откуда их, впрочем, быстро отправили домой, к родителям. Своим спасением мальчики обязаны прохожим, которые вовремя заметили ребят и вызвали спасателей.

"Гуляю в Павловской роще, отмечаю, как быстро дотаивают остатки льда, и замечаю вдалеке одиноко плывущую по Волге льдину, и на ней вроде как птицы, но уж больно большие. Через несколько минут масштаб проясняется, а «птицы» обретают руки и начинают грести, тут я понимаю, что нужно звонить 112", — сообщил фотограф Илья Бесхлебный.

По его словам, ребята не паниковали и даже обменивались репликами со сверстниками на берегу, хотя последние, как можно судить по записи, их поступка не оценили — больно холодной оказалась вода в реке.