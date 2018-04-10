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Спасатели вернули на берег катавшихся на тонкой льдине по Волге детей
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Спасатели вернули на берег катавшихся на тонкой льдине по Волге детей 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Прокат» двух юных жителей Ярославля по Волге на льдине завершился в больнице, откуда их, впрочем, быстро отправили домой, к родителям. Своим спасением мальчики обязаны прохожим, которые вовремя заметили ребят и вызвали спасателей.
"Гуляю в Павловской роще, отмечаю, как быстро дотаивают остатки льда, и замечаю вдалеке одиноко плывущую по Волге льдину, и на ней вроде как птицы, но уж больно большие. Через несколько минут масштаб проясняется, а «птицы» обретают руки и начинают грести, тут я понимаю, что нужно звонить 112", — сообщил фотограф Илья Бесхлебный.
По его словам, ребята не паниковали и даже обменивались репликами со сверстниками на берегу, хотя последние, как можно судить по записи, их поступка не оценили — больно холодной оказалась вода в реке.
Спустя несколько минут рядом с «ледовым плотом» появился катер МЧС, после чего юных капитанов сняли с плавсредства, которое, как оказалось, было готово в любой момент разломиться. Мальчишек 10 и 13 лет от роду доставили в больницу, а затем домой — приключение обошлось для них без последствий.
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