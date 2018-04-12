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В Уфе пройдет конкурс эстрадной песни в память о Хание Фархи
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В Уфе пройдет конкурс эстрадной песни в память о Хание Фархи 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республиканской столице память о певице Хание Фархи почтят конкурсом. Жителей республики, исполняющих песни на башкирском и татарском языках, зовут участвовать.
Конкурс пройдет в три этапа. Отборочный тур будет проводиться до 1 мая — исполнителей просят прислать видео с выступлением в формате AVI или MPEG4.
Сам конкурс проведут 18 мая в «Межпоселенческом культурно-досуговом Центре» в селе Верхние Татышлы. И только после этого лучших исполнителей отправят на гала-концерт. Участники разделятся на категории «20-35 лет» и «35 лет и старше», а также на «самодеятельных» и «профессиональных».
— Участвовать в конкурсе смогут жители других регионов РФ. Они должны будут исполнить два произведения из репертуара Хании Фархи. Использовать фонограмму запрещено, — пояснили организаторы конкурса.
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