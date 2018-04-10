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Почерки Курта Кобейна и Дэвида Боуи превратили в шрифты
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Почерки Курта Кобейна и Дэвида Боуи превратили в шрифты 

PlayboyRussia.com 32 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Французские дизайнеры Николя Дамьен и Жюльен Санс создали шрифты, основываясь на почерках знаменитых музыкальных исполнителей. Теперь каждый сможет писать песни рукой Курта Кобейна или Дэвида Боуи.
По словам создателей проекта Songwriters fonts, шрифты популярных артистов были придуманы для того, чтобы вдохновить многих авторов на создание хорошей музыки. По их мнению, написание текстов почерком Кобейна или Боуи помогает развить воображение и поймать настроение артистов.
@zesty_art  Несмотря на очевидную, на первый взгляд, свежесть идеи, подобные проекты всегда вызывают противоречивые эмоции. Вдруг легендарные исполнители не захотели бы, чтобы их почерк использовался всеми желающими. И, вообще, классно ли это или стремно писать почерком умерших людей.
Фото с сайта songwritersfonts.com  Создатели проекта заявили, что шрифты могут быть использованы исключительно для личного пользования. Поэтому профессиональные графические дизайнеры не смогут писать ими на коммерческих платформах.
Сегодня на сайте Songwriters fonts доступны почерки Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Гинсбурга.
Фото с сайта songwritersfonts.com  Вот, например, как выглядит шрифт Кобейна.
Фото с сайта songwritersfonts.com
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