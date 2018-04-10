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Петербургский депутат раскритиковал строительство музея Достоевского
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Петербургский депутат раскритиковал строительство музея Достоевского 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский выступил против строительства в городе 5-этажного музея Достоевского, сообщает Росбалт. Соответствующее обращение парламентарий направил в адрес вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина.
В своем письме Вишневский обращает внимание на то, что внешний вид здания не будет соответствовать окружающей застройке и иметь ничего общего со снесенным домом №7 в Кузнечном переулке. Также депутат попросил Албина приостановить процесс строительства и предоставить материалы, с помощью которых парламентарии смогут детально изучить проект.
Напомним, рядом с существующим музеем Достоевского в Кузнечном переулке планируют построить новое 5-этажное здание общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Там разместятся интерактивная библиотека, книжный магазин, лекционные залы, хранилища, театральный зал и литературное кафе.
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