Петербургский депутат раскритиковал строительство музея Достоевского

В своем письме Вишневский обращает внимание на то, что внешний вид здания не будет соответствовать окружающей застройке и иметь ничего общего со снесенным домом №7 в Кузнечном переулке. Также депутат попросил Албина приостановить процесс строительства и предоставить материалы, с помощью которых парламентарии смогут детально изучить проект.

Напомним, рядом с существующим музеем Достоевского в Кузнечном переулке планируют построить новое 5-этажное здание общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Там разместятся интерактивная библиотека, книжный магазин, лекционные залы, хранилища, театральный зал и литературное кафе.