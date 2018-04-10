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В ГД предложили создать совет для выявления пропаганды насилия на ТВ
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В ГД предложили создать совет для выявления пропаганды насилия на ТВ 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил Роскомнадзору создать при ведомстве специальный общественный совет.
По задумке Власова, члены этого совета будут проверять фильмы, сериалы и передачи, транслируемые на телевидении, на наличие сцен разжигания ненависти и выявлять пропаганду насилия.
«Пропаганда насилия есть не только в интернете, но и на телевидении, — цитирует депутата агентство «Москва», — Эта грань стерта: если на телевидении показывают полицейского, получающего взятку, это считается художественным вымыслом, а если аналогичная по смыслу картинка выложена в соцсетях, то можно сказать, что она специально пропагандирует ненависть к полиции».
По мнению Василия Власова, право оценивать степень провокационных материалов на телевидении можно предоставить в том числе интернет-пользователям.
Отметим, что за последние годы на рассмотрение в Госдуму поступало несколько законопроектов, предлагающих либо как-то ограничить, либо вовсе запретить трансляцию по телевидению сцен насилия. Эти законопроекты отклонялись, в частности, по той причине, что действующее законодательство и без того запрещает СМИ распространять материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости.
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